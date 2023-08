Hollabrunns Bürgerliste freut sich über Gehsteig in der Aumühlgasse

Ein Gehsteig in der Hollabrunner Aumühlgasse, um Skaterplatz, Hundeauslaufzone oder das Sonnendach zu erreichen, war einer der Wünsche. „Wir haben daher einen entsprechenden Antrag eingebracht, die Umsetzbarkeit für die Errichtung eines Gehsteiges in diesem Bereich zu prüfen und umzusetzen“, schildert Wagner. In den letzten Wochen wurde im Zuge der Straßenbauarbeiten in der Aumühlgasse diese Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in die Realität umgesetzt. Der Bürgerliste-Mandatar dankt den zuständigen Abteilungen der Stadtgemeinde.