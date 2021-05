"Schwammstadt"-Prinzip soll in Hollabrunn ankommen .

In den nächsten Wochen und Monaten werden in der Znaimerstraße in Hollabrunn umfangreiche Leitungsarbeiten durchgeführt, danach soll eine Neugestaltung der Straße und der Lothringerplatz-Kreuzung erfolgen. Grünen-Stadträtin Sabine Fasching erwartet sich eine "längst überfällige Begrünung".