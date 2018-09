Die Bürgermeister an der Nordwestbahn haben vergangene Woche einen Resolutionsantrag bekommen. Dieser stammt, wie berichtet, vom Landtagsabgeordneten Georg Ecker (Die Grünen). Darin wird ein Ausbau der Bahnstrecke zwischen Hollabrunn und Stockerau gefordert. Wird diese Resolution im Gemeinderat beschlossen, werde der Druck auf Bund und Land, endlich tätig zu werden, erhöht, so Eckers Gedanke. Jetzt gibt es einen weiteren Resolutionsantrag zur Verbesserung der Nordwestbahnstrecke. Dieser stammt aus der Feder des schwarzen und roten Gemeindevertreterverbandes (GVV), wie VP-Landtagsabgeordneter Richard Hogl im NÖN-Gespräch berichtet.

Antrag für kommende Landtagssitzung ist vorbereitet

In der Landtagssitzung am kommenden Donnerstag steht der Antrag zur Verbesserung auf der Bundesbahnstrecke ebenfalls auf der Tagesordnung. Damit wird die NÖ Landesregierung beauftragt, an Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) heranzutreten. Infrastrukturelle, finanzielle und organisatorische Voraussetzungen sollen geschaffen werden, die eine zuverlässigere und pünktlichere Verkehrsabwicklung garantieren. Ebenso wird gefordert, dass die ÖBB ausreichend Transportkapazitäten auf besagter Strecke zur Verfügung stellen.

„Ecker erkennt ein Problem, das völlig richtig ist“, sagt Hogl. Dafür habe er als Patentrezept den zweigleisigen Ausbau zwischen Hollabrunn und Stockerau. Und hier endet Hogls Lob auch schon: „Er glaubt, das ist die Lösung aller Probleme. Aber das ist der falsche Ansatz, das ist nicht finanzierbar.“ Außerdem gebe es Problemstellen, wie etwa in Breitenwaida. „Da müssten wir ja die Leute enteignen, um ein zweites Gleis zu bauen. Das geht nicht!“

Hogl: „Brauchen neues Wagenmaterial“

Den Pendlern müsste sofort geholfen werden. Der zweigleisige Ausbau sei eben keine Maßnahme, die sofort umgesetzt werden könne. „Wir brauchen endlich neues Wagenmaterial, längere Züge und Bahnsteige“, sagt der VP-Abgeordnete. „Und auch gewisse Ausweichstellen“, sieht Hogl das Problem zwischen Hollabrunn und Stockerau ebenfalls. Kommt es hier zu einer Verspätung, muss – aufgrund der Eingleisigkeit – erst der Gegenzug abgewartet werden. Das wiederum führt zu weiteren Verzögerungen.

Er habe die Forderung immer wieder beim zuständigen Landesrat deponiert. Durch die Resolution hofft er auf die Unterstützung der Bürgermeister. „Damit die ÖBB erkennen, dass die Region dahintersteht“, sagt Hogl, dass die Verhandlungen mit den Bundesbahnen schwierig seien.

Ecker: „Problemstellen können eingleisig bleiben“

„Genau das habe ich gewollt“, sagt Ecker. Den Zeitpunkt, zu dem die schwarz-rote Resolution hinausgeht, findet er „besonders lustig“. Vor allem deswegen, weil „wir im März einen Antrag im Landtag gestellt haben, der abgeschmettert wurde, weil man gesagt hat, der Ausbau der Nordwestbahn ist kein Thema“, erinnert sich der Grüne. Er versteife sich nicht auf einen durchgehenden zweigleisigen Ausbau: „Es gibt natürlich die Option, an Problemstellen eingleisig zu bleiben. Es ist aber schon so, dass das Land viel mitreden kann“, könne die Landesregierung die Verantwortung nicht zur Gänze auf das Ministerium und die ÖBB schieben. „Ich werde dranbleiben, dass der Antrag nicht in einer Schublade verschwindet“, verspricht Ecker.

Pregler: „Wir müssen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen“

Während Richard Hogl erfreut ist, dass ÖVP und SPÖ hier einen gemeinsamen Antrag einbringen, ist sein rotes Pendant als Bezirksparteichef, Richard Pregler, noch nicht in Jubelstimmung: „Es freut mich, dass sich unsere GVVs gemeinsam etwas überlegen.“ Allerdings sei das Papier noch nicht fertig. „Im ersten Vorschlag der ÖVP kommt ein zweigleisiger Ausbau gar nicht vor“, sagt Pregler. Und genau das schmeckt den Roten an der Basis nicht.

„Wir müssen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen“, weiß Pregler, dass ein zweites Gleis nicht morgen umsetzbar sein wird. Dennoch sollte es eine politische Forderung bleiben. Was ihm am ÖVP-Vorschlag missfällt: „Der Antrag muss eine Selbstverpflichtung ans Land sein, wir können die Probleme nicht wegschieben.“

Bis Ende der Woche soll es ein Papier geben, mit dem alle leben können, so Pregler. Er hält es für schwierig, Bahnsteige und Züge zu verlängern. „Auch das ist keine Sofortmaßnahme.“