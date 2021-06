Beängstigend finsterer Himmel, massive Niederschläge, Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen, extreme Sturmböen: So gestalteten sich mehrere schwere Unwetter, die am Donnerstag über dem gesamten Bezirk niedergingen. Besonders betroffen: das Land um Hollabrunn, das Schmidatal und das Pulkautal. Dort berichten Winzer von 100-prozentigen Ernteausfällen.

Über 800 Feuerwehrmitglieder aus mehr als 50 Feuerwehren waren im Bezirk bis in die späten Abendstunden im Einsatz, um die Schäden zu beheben: unzählige Bäume mussten von Dächern, Häusern, Straßen oder Bachläufen geräumt werden. Unzählige Gebäude mussten ausgepumpt, mehrere abgerissene Stromleitungen gesichert werden. "In vielen Orten mussten die Dächer oder Fenster nach dem massiven Hagelschlag provisorisch abgedichtet werden", berichtet Bezirksfeuerwehrsprecher Wolfgang Thürr.

30 Feuerwehren waren nach 22.30 Uhr im Einsatz

Zur Koordinierung der vielen Einsätze wurden der Bezirksführungsstab der Feuerwehr und die Bezirksalarmzentrale besetzt. Um 22.30 Uhr standen noch etwa 30 Feuerwehren im Einsatz. Viele Einsätze werden am nächsten Morgen, Freitag, fortgeführt. Außerdem werden die Pegelstände der Bäche regelmäßig kontrolliert. "Zu Spitzenzeiten führte die Pulkau 2,80 Meter Hochwasser", weiß Thürr.

In der kleinen Weinbaugemeinde Mailberg wütete das Unwetter so schlimm, dass nahezu alle Weingärten zerstört worden sind. Besonders betroffen sind jene, die in südlicher Richtung von Mailberg liegen. Das Bild, welches sich dort zeigt, ist unwirtlich: Die Rebstöcke gleichen Gerippen, keine einziges Blatt, keine einzige Traube ist mehr daran zu sehen. Weiters wurden einige Autos im Ort durch den Hagel beschädigt.