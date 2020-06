„Viel zu viel, aber zumindest sinkt die Arbeitslosigkeit wieder“, kommentiert ÖVP-Bezirkschef Richard Hogl die aktuellen Arbeitslosenzahlen des AMS Hollabrunn und verweist auf den Neustartbonus, der Teilzeitgehälter aufbessern soll. Das Gehalt wird dabei auf 80 Prozent des letzten Nettogehalts aufgestockt, sofern ein Mitarbeiter noch nicht Vollzeit aufgenommen wird.

„Dadurch kann das Stammpersonal wieder aufgenommen werden oder auch neues Personal engagiert werden“, ist ÖVP-Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer von der Sinnhaftigkeit der Maßnahme überzeugt. Durch den Neustartbonus können Arbeitnehmer, die zumindest 20 Stunden pro Woche arbeiten, bis zu 28 Wochen lang 80 Prozent des vorherigen Lohns über das AMS beziehen.

Lehrlingsbonus für Unternehmen

Wichtig für die Erhaltung von Jobs sei auch die Möglichkeit, die Kurzarbeit noch einmal um drei Monate zu verlängern. „Wir arbeiten auf allen Ebenen, um möglichst schnell wieder viele Menschen in Beschäftigung zu bringen. Hier ist zum Beispiel auf den Lehrlingsbonus zu verweisen“, sagt Himmelbauer. Für Unternehmen, die Lehrlinge einstellen, gibt es 1.000 Euro bei Beginn der Lehre und noch einmal 1.000 Euro, wenn der Lehrling nach der Probezeit behalten wird.

„Es ist eine wahnsinnig schwierige Zeit, doch es geht bergauf. Dank des Zusammenhalts in der Gesellschaft und der Maßnahmen der Bundesregierung „werden wir aus dieser Krise gestärkt hervorgehen“, meinen Eva-Maria Himmelbauer und Richard Hogl.

SPÖ fordert Jugendbeschäftigungsinitiative

„Erschreckend hoch“ sei die Jugendarbeitslosigkeit mit einer Steigerung von 62,6 Prozent, meint der SPÖ-Bezirksvorsitzende Richard Pregler. Dazu komme, dass viele Betriebe momentan andere Sorgen haben als die Ausbildung von Jugendlichen und daher viel zu wenige Lehrlinge aufgenommen werden. „Das können und dürfen wir so nicht hinnehmen. Wir müssen alles tun, um den jungen Menschen einen Start ins Berufsleben zu ermöglichen und ihnen eine Zukunftsperspektive zu geben“, fordert Pregler eine Jugendbeschäftigungsinitiative.

Was die allgemein schlimmen Zahlen angehe, so könnte das Vorantreiben wichtiger Projekte rasch zahlreiche Arbeitsplätze schaffen, denkt Pregler hier einmal mehr an den zweigleisigen Ausbau der Nordwestbahn. Und: „Das Pendeln muss beschleunigt und das 1-2-3-Ticket eingeführt werden, damit die Menschen aus unserer Region einen leichteren Zugang zu Arbeitsplätzen bekommen.“

Wirtschaft ankurbeln durch schnelleres Internet

SPÖ-Landesparteichef Franz Schnabl brachte bei seinem vorwöchigen Besuch in Hollabrunn auch den Ausbau des 5G-Netzes ins Spiel. „Das würde die Wirtschaft ankurbeln und für eine Beschleunigung der Online-Möglichkeiten im Bezirk Hollabrunn sorgen.“ Vielerorts würde „www“ nichts anderes als „weltweites Warten“ bedeuten.

Die richtig große Krise stehe noch bevor, rechnet der LH-Stellvertreter mit einem Wirtschaftsleistungseinbruch von 10 bis 15 Prozent. Das würde eine Verdoppelung der Arbeitslosen bedeuten. „Hier muss man schnellstens gegensteuern“, fordern die SPÖ-Funktionäre eine Steuerreform noch im Juli, Konjunkturprogramme in allen Sparten und 1.700 Euro netto steuerfrei.

AMS-Daten Mai 2020 im Bezirk Hollabrunn:

Arbeitslose: 1.800 (+56,5 %)

Frauen: 893 (+66,9 %)

Männer: 907 (+47,5 %)

unter 25 Jahre: 187 (+62,6 %)

über 50 Jahre: 702 (+41,8 %)

Ausländer: 242 (+90,6 %)

mit gesundheitlichen Einschränkungen: 549 (+28,3 %)

Anerkannte Behinderte: 116 (+16,0 %)

in Schulungen des AMS: 212 (-30,0 %)

Offene Stellen (sofort verfügbar): 243 (-10)

Offene Stellen (nicht sofort verfügbar): 4 (-10)

Lehrstellensuchende: 44 (+14)

offene Lehrstellen (sofort verfügbar): 18 (+1)