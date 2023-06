190 Nazi-Postings: Pulkautaler 33 Mal schuldig

Es ist bizarr, was so alles für die Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts und der Verharmlosung des Holocausts herhalten muss: der Weihnachtsmann genauso wie das Spiel „Mensch ärgere Dich nicht“, Harry Potter, die Loveparade oder gar die Friedenstaube. Die eindeutig punzierten Motive werden dann mittels Posting in die Welt entlassen, wo sie für viel Arbeit der Gerichte sorgen, die bei einem Verbrechen nach dem Verbotsgesetz ihr schärfstes Schwert zücken: einen Schwurgerichtsprozess.

Den erlebte auch ein 33-Jähriger aus dem Pulkautal am Landesgericht Korneuburg, weil er zwischen Februar 2014 und November 2021 190 einzelne Posts der strafbaren Art weiterleitete. Selbst für den zuständigen Staatsanwalt Christoph Zechner bei weitem keine Alltäglichkeit: „So viele Fakten hatten wir noch nicht im Saal.“ Auf satte 21 A4-Seiten hatte es seine Anklageschrift damit gebracht. In insgesamt 31 Chatforen hatte der 33-Jährige die Postings weitergeleitet.

„Dafür braucht man kein Hirn“

Bei der Hausdurchsuchung des Mannes am 7. April letzten Jahres fiel den Beamten in der Werkstatt eine Medaille mit eindeutigem Abzeichen auf, die damit als „öffentlich sichtbar“ galt - und konfisziert wurde. Die zwei verbotenen Waffen, die ebenfalls sichergestellt worden sind - ein Morgenstern und ein Schlagring -, rundeten die Anklage ab. „Für andere Delikte brauchen Sie Hirn“, wandte sich Verteidiger Mirsad Musliu gleich zu Beginn an die acht Geschworenen. „Dafür braucht man keins“, meinte Musliu die Anklagepunkte nach dem Verbotsgesetz: „Es ist einfach nur dumm.“

Damit wollte der Verteidiger die Geschworenen milde stimmen, da der 33-Jährige sich gerade beruflich neu orientiert und dabei ist, eine Firma zu übernehmen. Dafür müsse das Schwurgericht bei einem allfälligen Schuldspruch bestimmte Rechtsfolgen, die auch in der Gewerbeordnung ihren Niederschlag finden, bedingt nachsehen.

Vom „schwarzen Humor“ geläutert

Nachdem er bei seiner ersten Einvernahme noch „schwarzen Humor“ als Motiv anführte, zeigte sich der Angeklagte im Prozess wesentlich geläuterter. Sechs Wochen nach dem Hausbesuch der Exekutive besuchte er die Gedenkstätte Mauthausen, deren Wirkung er so zusammenfasste: „Es ist extrem, worüber ich mich lustig gemacht hab.“ Bei der geständigen Verantwortung des bisher Unbescholtenen ging es dann weniger um die Schuldfrage als um die Strafhöhe.

Die Jury war sich recht schnell einig: ein einstimmiger Schuldspruch in allen 33 Anklagepunkten. Wer nicht so schnell fertig war - danach aber mit Sicherheit -, war die Obfrau der Geschworenen, die eine gute Stunde mit dem Verlesen der 190 einzelnen Fakten beschäftigt war. Auf zwei Jahre bedingte Freiheitsstrafe lautete schließlich das Urteil, das die vorsitzende Richterin Anna Wiesflecker verkündete. Die Nachsicht der allfälligen Rechtsfolgen wurde dem Mann gewährt: „Wir wollen ihm den Weg nicht versperren.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.