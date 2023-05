Das rosa Trikot fährt auch im Ziersdorfer Konzerthaus ein

15 Jahre Wissenschaft im längst legendären rosa Trikot von Martin Puntigam. 15 Jahre Kunststoffnippel im Dienste der wissenschaftlichen Aufklärung kann sich das Trio rund um den Kabarettisten und Grazer Universitätslektor auf die Fahnen heften. Florian Freistetter (Astronomie) und Martin Moder (Molekularbiologie) vervollständigen die gelehrte Clique, die sich zum Jubiläum zurücklehnen und die Glückwünsche genießen könnte.

Doch die Science Busters schauen nur kurz zurück. Denn als schnelle Eingreiftruppe der Wissenschaft wollen sie noch jede Menge wertvolle Arbeit leisten. Und machen sich auf die Suche nach Planet B – in Ziersdorf am Freitag, 2. Juni. Beginn: 19.30 Uhr. Tickets gibt es in drei Kategorien: https://www.konzerthaus-weinviertel.at, office@konzerthaus-weinviertel.at, telefonisch unter 02956 2204-16 und an der Abendkasse nach Verfügbarkeit.

