Herbstzauber in den „Natur im Garten“-Schaugärten

Egal ob Stifts-, Schloss-, Erlebnis- oder bezaubernde Privatgärten: Bei den Schaugartentagen wird im ganzen Bundesland die ökologische Vielfalt der niederösterreichischen Gartenkultur präsentiert.

Die Schaugärten im Bezirk Hollabrunn und ihre Öffnungszeiten

Amethyst Welt Maissau, Horner Straße 36, 3712 Maissau, bis September täglich 10 - 18 Uhr

Angergärten Unterretzbach, Bahnstraße, 2074 Unterretzbach, ganzjährig frei zugänglich

Englischer Garten Heldenberg, Wimpffen-Gasse 5, 3704 Kleinwetzdorf, frei zugänglich

LUNA Frauenprojekt, Mühlgasse 39, 2020 Hollabrunn, Dienstag bis Freitag 8.30 bis 15.30 Uhr

Nationalpark Thayatal, Merkersdorf 90, 2082 Hardegg, ganzjährig frei zugänglich

Susis Pflanzentausch, Schöngrabern 197, 2020 Schöngrabern, 8 - 20 Uhr

Einen besonderen Anreiz zum Besuch eines Schaugartens – auch außerhalb der Schaugartentage – bietet das heurige Gewinnspiel: Wer fünf Stempel im Sammelpass beisammen hat, kann den ausgefüllten Pass an schaugaerten@naturimgarten.at übermitteln. Jede Einsendung eines vollständig ausgefüllten Sammelpasses wird mit einer Gratiseintrittskarte in einen der TOP-Schaugärten oder mit einem Gartenbuch belohnt. Zusätzlich wird unter allen Einsendungen als Hauptpreis ein Gartensommer-Wochenende für zwei Personen in Niederösterreich verlost.

Für alle „Natur im Garten“-Schaugärten gibt es vor Ort und online Bewertungen. Dadurch können alle Besucher ihr direktes Feedback übermitteln, um Anerkennung und Lob weiterzugeben oder Verbesserungen aufzuzeigen. Unter allen Bewertungen verlost „Natur im Garten“ ein romantisches Wochenende für zwei Personen, einen Familienausflug in ein Top-Ausflugsziel sowie weitere Preise.