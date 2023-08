Ab heute überkommt Hollabrunn das Wiesnfieber

Das Augustwiesn-Gelände, die Genussmeile und der Raiffeisen-Lagerhaus-Vergnügungspark sind am Eröffnungstag ab 18 Uhr geöffnet. Ebenso das SpeedConnect-Festzelt, in dem die Stadtmusik Hollabrunn zur Eröffnung aufspielt und wo für 20 Uhr der obligatorische Festbieranstich angesetzt ist. Ab 21 Uhr folgt dann der Auftritt der ersten Live-Band im Rahmen dieser Augustwiesn: Die Mountain Crew aus Oberösterreich, fünf Beach-Boys in Lederhosen, wird für ausgelassene Stimmung sorgen.

Im Vergnügungspark darf ab 18 Uhr übrigens eine halbe Stunde lang in allen Fahrgeschäften gratis gefahren werden. Und um 22.30 Uhr ist dann auch die Disco - der Bacardi Elephant Circus - erstmals in Betrieb. DJ Xandl lädt zum „Grand Opening“.