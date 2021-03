Von der Technik zum Finanzdienstleiter – so kann man den Weg von Gabriel Hoffmann beschreiben, der seit letztem Jahr als Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Seefeld-Hadres fungiert. Die NÖN bat zum Gespräch.

NÖN: War es für Sie immer klar, dass Sie im Bankgeschäft tätig sein werden?

Gabriel Hoffmann: Überhaupt nicht! Ich habe die HTL für Maschinenbau absolviert und zunächst Infrastrukturmanagement an der TU Wien studiert. Während des Studiums bin ich aber draufgekommen, dass diese technische Theorie nicht ganz so meins ist, und dann hat mir ein Studienkollege von einem Job in Russland erzählt. Es würde jemand gesucht, der Schweineschlachthöfe errichten möchte. Spaßhalber haben wir uns beworben und prompt den Job bekommen. Von 2012 bis 2015 habe ich dann für Osteuropa, hauptsächlich in Russland, Lebensmitteltechnologiebetriebe geplant und projektiert. Es war sehr spannend und lehrreich. Mein Büro war in Wien, und in der Regel war ich von Freitag bis Mittwoch auf Reisen. Das ist natürlich für ein Familienleben nicht gerade ideal.

Wie kam dann der Schwenk zum Bankgeschäft?

Hoffmann: Ich wollte immer in Hadres wohnen und habe begonnen, mein Haus zu bauen. Eines Tages, als ich auf meiner Baustelle gearbeitet habe, kam Direktor Franz Seidl zu mir und bat mich, dringend zu einem Gespräch in die Bank zu kommen. Ich ging in meiner Baustellenmontur hin und da saß auch der damalige Geschäftsleiter Gerhard Zlabinger. Die beiden schauten mich an und haben mich gefragt: „Willst du bei uns anfangen?“ Ich war momentan ziemlich baff. Bank, das war für mich totales Neuland. Aber sie meinten, das wirst du alles lernen, du wirst alle Schulungen machen können. Ich bat um drei Tage Bedenkzeit, in denen ich kaum schlafen konnte, und habe mich schließlich für die Bank entschieden. Am 15. August 2015 habe ich begonnen, in der Bank zu arbeiten.

Wissen Sie, warum gerade Sie ausgewählt wurden?

Hoffmann: Man wollte unbedingt jemanden aus der Region haben, der die Leute kennt und zu den heimischen Vereinen einen Bezug hat.

Welche Aufgaben haben Sie in der Geschäftsleitung?

Hoffmann: Es gibt eine klare Einteilung. Direktor Hermann Seidl ist für den Vertrieb zuständig und ich bin für das Risikocontrolling und Risikomanagement verantwortlich. Ich muss mich mit drohenden Rechtsfällen, wie Insolvenzen, Kreditsicherung oder Häuserbewertung, auseinandersetzen. Wir sind die klassische Bank am Land, die den Häuslbauer unterstützt. Wir bieten vom ersten Sparkonto bis zum Pensionskonto die komplette Begleitung inklusive aller Versicherungen.

Wie wirkt sich der Lockdown aus Ihrer Sicht auf die Region aus?

Hoffmann: Wirtschaftliche Prognosen traue ich mich aus heutiger Sicht nicht zu stellen. Im vergangenen Jahr haben wir die Krise recht stabil überstanden, bis dato. Das Insolvenzgesetz wurde jetzt auch etwas gelockert. Die Gefahr sehe ich darin, dass manche Firmen durch staatliche Hilfe künstlich am Leben erhalten werden und dass Ende 2021 und Anfang 2022 vermehrt Insolvenzfälle kommen werden. Das könnte im schlimmsten Fall eintreten. Der beste Fall wäre, wenn wir um die Mitte des Jahres wieder eine gewisse Normalität erreichen könnten und vielleicht noch etwas dazugelernt hätten, wie zum Beispiel Finanzvorsorge oder Homeoffice. Man muss nicht immer überall hinreisen. Das ist nicht nur Zeitersparnis, sondern auch umweltschonend. Zum Beispiel hatten wir eine berufsbegleitende Weiterbildung, bei der wir Kollegen und Kolleginnen aus allen Bundesländern online getroffen haben. Das klappt ganz wunderbar.

Worin sehen Sie den Vorteil einer kleinen Genossenschaftsbank?

Hoffmann: Ein großer Vorteil ist, dass wir direkt am Kunden sind. Bei einer großen Bank mit zig Filialen kann ich nicht mehr alle Kunden kennen.

Was würden Sie jemandem raten, der aufgrund des Lockdowns in Zahlungsverzug gerät?

Hoffmann: Nie hätte man sich vorstellen können, dass die Gastronomie monatelang wegen der Pandemie geschlossen ist oder dass die Flugbegleiter um ihren Job fürchten müssen. Wenn jemand in diese Lage kommt, ist es am besten, möglichst rasch zu uns zu kommen, um rechtzeitig gemeinsam Lösungen zu finden.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

Hoffmann: Ich bin leidenschaftlicher Jäger, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und Obmann bei der Dorfmusik Hadres. Aufgrund von Corona wird unser Frühlingskonzert am Palmsonntag heuer leider nicht stattfinden können.