JUFA Hotel wurde zum Streicher-Paradies

Das „Piccolo Camp“ und das „Piccolino Camp“ sind zwei Camps für junge Streicher, veranstaltet vom Musik und Kunst Schulen Management NÖ. Diese fanden im JUFA in Seefeld-Kadolz statt. Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 15 Jahren musizierten gemeinsam.

Diese Camps des Musik und Kunst Schulen Managements dienen dazu, dass die Musiker ihre Fertigkeiten am Instrument verbessern und gleichzeitig ihr musikalisches Repertoire erweitern. Bei den Abschlusskonzerten sammeln die Streicher außerdem wertvolle Erfahrungen im Orchester.

Südamerikanisches Flair im Pulkautal

Dirigent Edwin Cáceres-Penuela brachte dank seiner kolumbianischen Herkunft auch südamerikanisches Flair in das Camp. Seine Begeisterung und Leidenschaft für die Musik übertrug sich schnell auf die Teilnehmenden, die mit viel Eifer und Freude bei den gemeinsamen Orchesterspielen und Proben in Stimmgruppen dabei waren. So konnten die jungen Musiker ihr volles Potenzial entfalten.

Neben dem musikalischen Programm gab es auch ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm. Gemeinsame Spiele und Ausflüge sorgten für Spaß und Abwechslung zwischen den Proben. Die jungen Talente konnten sich so nicht nur musikalisch und persönlich weiterentwickeln, früh professionelle Arbeitsweisen kennenlernen und Tipps erfahrener Musiker erhalten, sondern auch neue Freundschaften knüpfen und ihre sozialen Kompetenzen stärken.

„Piccolos“ und „Piccolinos“ begeisterten an zwei Konzertabenden

Highlights waren aber die tollen Abschlusskonzerte vor Familie und Freunden der jungen Streicher. Das Camp „Piccolino“ hatte am 14. Juli seinen großen Auftritt. Die Teilnehmer des „Piccolo“-Camps waren am 15. Juli dran. Trotz der sommerlichen Temperaturen zeigten die jungen Musiker Höchstleistungen und präsentierten stolz und voller Hingabe ihre erarbeiteten Werke aus verschiedenen Epochen und begeisterten das Publikum mit ihrem Können. Cáceres-Penuela dirigierte die zahlreichen anspruchsvollen Werke verschiedener Künstler.

Landtagsabgeordneter Richard Hogl war beeindruckt vom Können der jungen Musiker. Im Publikum war auch Wolfgang Sobotka zu sehen, der aber nicht in seiner Funktion als Nationalratspräsident in Seefeld-Kadolz war, sondern in seiner Rolle als stolzer Vater.