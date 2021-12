„Köllamaunn 2021“ heißt Krautwurm

Der „Köllamaunn“ wurde dieses Jahr zum zehnten Mal an eine Person verliehen, die sich um die Kellergassen sowie die Wein- und Kellerkultur besonders verdient gemacht hat. Dieser „Oscar“ der Kellergassen geht heuer erneut ins Pulkautal.

Nach Alfred Komarek (2015) und Elisabeth Himmelbauer (2020) wurde nun Herbert Krautwurm zum „Köllamaunn 2021“ erkoren. Bekannt ist der Seefeld-Kadolzer vor allem als leidenschaftlicher Kellergassenführer sowie durch sein Engagement für die Erhaltung und Renovierung von Kellern und Presshäusern. Die Wahl wird von einer zehnköpfigen Jury durchgeführt, der die bisherigen Preisträger angehören. Jedes Jurymitglied kann drei Personen nominieren.

Für eine oder einen der Genannten wird dann ein gemeinsamer Beschluss zur Vergabe des „Köllamaunn“ gefasst.

„Zum unverwechselbaren Original geworden“

Die Überreichung der Holzskulptur für den „Köllamaunn 2021“ an Herbert Krautwurm wurde durch Landtagspräsident Karl Wilfing vorgenommen. „Herbert Krautwurm ist bereits in zahlreichen Fernsehberichten über Kellergassen zum unverwechselbaren Original geworden. Durch seine Präsenz und seine Leidenschaft verkörpert er den Köllamaunn perfekt“, würdigte Wilfing den Preisträger. Außerdem wurde angekündigt, dass es im kommenden Frühjahr eine feierliche Überreichung geben würde – was aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage zurzeit leider nicht möglich war.

Die „Köllamaunn“-Skulptur wurde mit Unterstützung der Agrar Plus GmbH initiiert und seitens der NÖ Versicherung finanziert. Geschnitzt wird der urige Köllamaunn vom Holzkünstler Leopold Schießer aus Röhrabrunn (Gemeinde Gnadendorf). Bisherige Preisträger waren Professor Helmut Leierer (2012, Raschala/Wien), Johannes Rieder (2013, Poysdorf), Christian Kalch (2014, NÖ Landesregierung), der Autor Alfred Komarek (2015), Friedl Umschaid (2016, Herrnbaumgarten), Manfred Breindl (2017, Hollabrunn), Wolfgang Paar (2018, Poysdorf), Werner Daim (2019, Raschala) und im Vorjahr – als erste Frau – Elisabeth Himmelbauer (2020, Untermarkersdorf).

Zum „Köllamaunn“ kann man übrigens nur ein einziges Mal ernannt werden – dafür aber auf Lebenszeit!