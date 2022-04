Leistungsstarke spusu-Bikes für das Jufa-Hotel

Werbung

JUFA-Hoteldirektor Kesho Singh freut sich, dass er ab sofort E-Bikes zur Verfügung stellen kann – nicht nur seinen Hotelgästen, sondern allen, die Interesse am Radeln haben: „Wir sind eine tolle Kooperation für zehn sehr leistungsfähige E-Bikes mit spusu eingegangen.“

Zur Übergabe kamen die Chefs des 2011 gegründeten Familienunternehmens, Andrea und Franz Pichler, nach Seefeld; spusu gilt als das am schnellsten wachsende Mobilfunkunternehmen in Österreich mit Zweigstellen in Italien und demnächst auch in Großbritannien. Wie kommt es, dass es nun E-Bikes vertreibt? „Ich habe schon lange nach dem idealen E-Bike gesucht“, erzählt Franz Pichler. Sein E-Bike müsste vor allem einen besonders leitungsstarken Akku haben. Nach langen Recherchen habe man ein Unternehmen in der Steiermark gefunden, das den Vorstellungen entspricht.

Mit einer Akku-Leistung von 800 W/h kann man mit den spusu-Bikes bis zu 200 km radeln, sofern die Strecke einigermaßen gerade verläuft. Die modernen Räder werden nun ans JUFA-Hotel verliehen, die Servicierung ist inkludiert.

Bei der Übergabe waren die beiden Serviceexperten Patrick Vollmann und Markus Kaufmann vor Ort, um den Hotelangestellten die grundlegenden Funktionen der Bikes vorzuführen. Ein gutes Verhältnis zu ihren Mitarbeitern zu haben, die fast zu 90 Prozent aus dem Weinviertel kommen, sehen die Pichlers übrigens als wichtigen Faktor ihres Erfolgs. „Ich bin durch und durch ein Weinviertler,“ betont er, „… und er kommt ständig mit neuen Ideen,“ ergänzt seine Frau.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.