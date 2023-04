Oldtimerclub Weinviertel lädt zur Sternfahrt ein

Die Mitglieder des Oldtimerclubs Weinviertel (OCW) treffen einander am Sonntag, 30. April, um im Rahmen der EU-weiten Oldtimer-Tage in Seefeld-Kadolz zu einer gemeinsamen Ausfahrt auszurücken. Ziel dieser Fahrt sei es, die Oldtimer als rollendes Museum zur Erhaltung der motorhistorischen Geschichte für eine breite Öffentlichkeit sichtbar und erlebbar zu machen.

In Seefeld wohnen zwei langjährige OCW-Mitglieder, Josef Triska und Gerhard Zlabinger. Ab 10 Uhr können in Seefeld Nr. 267 ihre Oldtimer-Fahrzeugsammlungen besichtigt werden. Unter anderem ist dort wohl das älteste fahrbereite Motorrad aus österreichischer Produktion, eine Noricum 1901/02, zu besichtigen. Außerdem gibt es ein Beiwagenmotorrad der Marke RUDGE 1000 Four Speed und den Wagen „WANDERER W8 Puppchen“ zu sehen. Beide Oldtimer haben das Baujahr 1923, sind also genau 100 Jahre alt.

Anschließend findet eine Rundfahrt durch die Marktgemeinde und über die Kellergasse bis zum Schloss Seefeld statt. Vor dem Schloss gibt es einen Fototermin, um dann für Speis und Trank im JUFA-Hotel-Restaurant Eselsmühle einzukehren.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.