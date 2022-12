Rote erfreut über "rekordverdächte Teilnahme" bei Sitzung

Werbung

"Bei der vorweihnachtlichen Sitzung unseres Bezirksvorstands freuten wir uns über eine rekordverdächtige Teilnahme von über 130 Personen", ist Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger erfreut, dass so viele Rote ins Weinviertler JUFA-Hotel in der Eselsmühle in Seefeld-Kadolz gekommen waren.

Unter ihnen war auch Ingrid Ebner, die für ihre besonderen Verdienste die Viktor-Adler-Plakette verliehen bekam. Dem Altbürgermeister von Seefeld-Kadolz, Georg Jungmayer, wurde ebenfalls für besondere Verdienste um die Bezirks-SPÖ gedankt. "Es war schön, dass diese und weitere Ehrungen unser Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl und Landesgeschäftsführer Klaus Seltenheim persönlich vorgenommen haben", freute sich Hinterberger über den hohen Besuch, und ergänzt: "Danke für die Wertschätzung, die ihr den Funktionären an der Basis entgegenbringt.“

Rote wollen kräftiges Zeichen im Bezirk setzen

Das Gesprächsthema des Abends war natürlich die vor der Tür stehende Landtagswahl. „Im Bezirk Hollabrunn wollen wir ein kräftiges Zeichen setzen und einen spürbaren Beitrag zu einem guten Ergebnis der SPÖ Niederösterreich leisten“, so Spitzenkandidat Hinterberger. Er ist überzeugt, dass es den Roten gelingen wird.

Was ihn so sicher macht? "Wir haben die richtigen Vorschläge wenn es um die Bekämpfung der Teuerung geht. Mit Programmen wie dem Kinder-, dem Pflege-, dem Wohn-, oder dem Gesundheitsprogramm liegen zudem perfekt ausgearbeitete Konzepte auf dem Tisch, die nur mehr umgesetzt werden müssen."

Außerdem habe der Bezirk eine "tolle Kandidatenliste" auf die Beine gestellt. Die Kandidaten werden gemeinsam mit "unseren Funktionären an der Basis bis zum Schluss laufen", ist Hinterberger überzeugt.

Die SPÖ-Bezirksliste für die Landtagswahlen:



1. Stefan Hinterberger, Göllersdorf

2. Elke Stifter, Hollabrunn

3. Richard Pregler, Wullersdorf

4. Esma Öztürk, Ziersdorf

5. David Rein, Hollabrunn

6. Daniela Poisinger, Göllersdorf

7. Peter Frühberger, Seefeld-Kadolz

8. Beatrix Vyhnalek, Retz

9. Herbert Goldinger, Mailberg

10. Anita Hausknecht, Zellerndorf

11. Jürgen Flötzer, Hohenwarth

12. Michaela Sturm, Pernersdorf

13. Franz Fischer, Nappersdorf

14. Jennifer Wolf, Schrattenthal

15. Patrick Eber, Platt

