SPÖ analysierte die Wahl „schonungslos“

Die beiden SPÖ-Ortsparteivorsitzenden von Seefeld-Kadolz, Elmar Helletzgruber und Andreas Höller, luden in ihr neues Parteilokal ein, um „eine schonungslose Wahlnachbesprechung unter dem Motto #red#ma einzuleiten“, beschreibt Bezirksparteivorsitzender Stefan Hinterberger.

Bei dieser Besprechung waren auch Bürgermeister Peter Frühberger sowie der frühere Landeshauptmann-Stellvertreter Hannes Bauer, der mit profunden Kenntnissen bei der Analyse unterstützte. Hinterberger freute sich, dass die SPÖ-Ortsgruppe das Format „#red#ma – reden wir“ ins Leben gerufen hat.

Für die nächste reguläre Vorstandssitzung der SPÖ Niederösterreich unter dem neuen designierten Vorsitzenden Sven Hergovich hat Hinterberger aus diesem Vormittag einige Ideen und Vorschläge mitnehmen können.

Welche sind das? „Neben einer personellen Neuausrichtung im Bund, die meiner Meinung nach – in welcher Form auch immer – notwendig sein wird, wünschen sich viele Sozialdemokraten vor allem eine klarere und einfachere Kommunikation der gut ausgearbeiteten SPÖ-Inhalte in Richtung der Wähler“, berichtet Hinterberger. Zusätzlich soll die interne Diskussionskultur gestärkt werden. Durch die persönliche Mitarbeit an Programmen sollen sich mehr Menschen mit der SPÖ identifizieren können.

Im Hinblick auf die Gemeinderatswahl 2025 möchte Hinterberger durch gemeindeübergreifende Regionsabende die Zusammenarbeit stärken. Diese sollen dem Austausch der Funktionäre über deren kommunale Arbeit dienen und Best-Practice-Beispiele vor den Vorhang holen.

