Vier Weinviertler Wehren bei Brand in Werkstätte im Einsatz .

Am frühen Mittwochnachmittag kurz nach 15.30 Uhr heulten die Sirenen in Seefeld-Kadolz, Mailberg und Obritz (Bezirk Hollabrunn). Ein Geräteschuppen mit Fahrzeugen darin stand in Flammen.