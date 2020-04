Seit Mitte März ist die Stelle des Gemeindearztes erneut vakant. „Doktor Zeiser hat aus wirtschaftlichen Motiven nach knapp zwei Monaten seine Ordination geschlossen“, teilte Bürgermeister Peter Frühberger gegenüber der NÖN mit.

Zur Vorgeschichte: Nach einer langen, mühseligen Suche nach einem Gemeindearzt für Seefeld wurde im vergangenen Dezember der Vertrag mit dem Allgemeinmediziner Ingmar Zeiser erneuert. Zeiser hatte vor seiner Pensionierung über 20 Jahre lang in Seefeld ordiniert.

Viele Bewohner zeigten sich dann auch überrascht, dass sich der „alte“ Herr Doktor wieder für die Stelle beworben hatte. Aufgrund einiger Absagen anderer Interessenten erhielt Zeiser schließlich nochmals den Zuschlag.

Der Bürgermeister war erleichtert, denn es sei trotz aller Anstrengungen schwierig, einen Gemeindearzt zu finden. Oft werden Ordinationsräumlichkeiten auf Kosten der Gemeinde neu errichtet, wie es auch in Seefeld der Fall war. Doch die stehen jetzt wieder leer.

Zeiser wollte zur Unterstützung gegen die Pandemie nach Südtirol zurück. Als er erfuhr, dass sich dort inzwischen mehr als 3.000 Ärzte aus aller Welt gemeldet hatten, verzichtete er. Derzeit lebt er in Wien, doch er will sich künftig auch seinem Haus im Weinviertel mehr widmen. Und in Seefeld ist man erneut auf der Suche nach einem neuen Arzt, der dann für einen längeren Zeitraum bleibt.