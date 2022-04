Nach Wohnhaus-Brand: Spendenkonto für Hausbesitzerin

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse lädt wieder nach Hollabrunn

Das Haus, welches vergangenen Donnerstag in Brand geraten war ( NÖN.at berichtete), wird von seiner 76-jährigen Besitzerin künftig nicht mehr bewohnt werden können. Die Gemeinde hat ihr mitsamt ihrem Hund Felix, ihren drei Katzen und Schildkröten eine Gemeindewohnung zur Verfügung gestellt.

„Die Frau hat ein besonders hartes Schicksal, erst letztes Jahr verstarb ihr Ehemann, und jetzt steht sie vor dem Nichts“, schildert Bürgermeister Peter Frühberger die drastische Situation von Sylvia Doppler. Daher hat er für die Betroffene ein Spendenkonto eingerichtet.

Die NÖN traf die pensionierte diplomierte Krankenschwester am Ostersonntag vor ihrem zerstörten Haus. „Ich kann es nicht in Worte fassen und muss erst mal realisieren, was hier passiert ist,“ erzählt Doppler. „Ich bin auch überwältigt, wie groß hier die Anteilnahme ist.“ Inzwischen hat sie schon ein Bett, einen Tisch sowie Kleidung und Schuhe bekommen. „Sogar eine Waschmaschine hat man mir gebracht.“

Löscharbeiten gestalteten sich schwierig

„Aufgrund der erhöhten Brandlast gestalteten sich die Löscharbeiten als äußerst schwierig“, berichtet Feuerwehrsprecher Wolfgang Thürr. Darum wurden mehrere Wasserversorgungen aufgebaut. „Ein umfassender Löschangriff von allen Seiten zeigte nach einiger Zeit den gewünschten Erfolg.“ Mehr als 100 Mann waren im Einsatz.

Doppler ist im Ort bekannt für ihr besonders großes Herz für Tiere. Neben ihren sieben Hunden, Katzen und Schildkröten leben im Garten neben ihrem zerstörten Haus ein Pony und ein Schaf. Die Hunde stammen alle aus einem Wurf, denn vor 13 Jahren hat sie einer Hündin aus dem Burgenland das Leben gerettet, ohne zu ahnen, dass diese trächtig war und acht Welpen zur Welt bringen würde. „Ich habe mehrere Hunde vermitteln können, aber dann wurden sie nach einiger Zeit zurückgebracht, weil sich die Lebensumstände der neuen Besitzer geändert hatten. Die Hunde wären in ein Tierheim gekommen.“

Im Moment wird fieberhaft nach einem Pflegeplatz für zwei Hundedamen gesucht. „Ich habe kein Auto und würde mir wünschen, dass die beiden Geschwisterhunde in meiner Nähe einen Platz finden könnten.“ Bei all ihrem Unglück gilt ihre Sorge vor allem den Tieren, die in letzter Minute vor den Flammen gerettet werden konnten. Die Brandursache war bei Redaktionsschluss noch nicht eindeutig geklärt.

Spendenkonto:

Raika Hadres-Seefeld

IBAN: AT503227500100306381

