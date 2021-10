Seit 1. Juni dieses Jahres hat die Caritas das Sportstüberl mit der Kantine für das Freibad gepachtet. „Wir freuen uns sehr, dass wir hier eine neue Herausforderung für Menschen mit Behinderung schaffen können“, sagte Thomas Krottendorfer, Leiter der Caritas-Behinderteneinrichtungen der Erzdiözese Wien im Weinviertel, bei der Schlüsselübergabe.

Spezielle Angebote nach Ende der Badesaison

Ende Oktober wird das Sportstüberl für die Winterpause geschlossen. Die neuen Pächter können auf eine erfolgreiche erste Saison zurückblicken. Nach dem Ende der Badesaison im September wurden noch Möglichkeiten wahrgenommen, spezielle Veranstaltungen zu organisieren. So gab es am vorletzten Wochenende „Schnitzeltage“ mit einem dreigängigen Menü, und letztes Wochenende wurde ein „Oktoberfest“ veranstaltet. Dafür wurde ein piekfeiner Brunch vorbereitet, die Gäste waren begeistert.

„Es war für uns alle ein Lernprozess. Der erste Monat war etwas holprig, aber nachdem wir alle wussten, wer was und wann macht, lief es gut“, erzählt Stephanie Erdmann, die gemeinsam mit Elena Miksch von Beginn an die Einschulung des Teams und die Betreuung mitgetragen hat. „Da es auch für uns Betreuerinnen ein ganz anderer Arbeitsauftrag war, mussten auch wir viel dazulernen.“ Besonders gut kamen die drei Frühstücksvarianten – klassisch, süß und vegetarisch – bei den Gästen an.

Pause bis April

Im nächsten April soll dann wieder durchgestartet werden. Bis dahin werden sicher neue Ideen entstehen. „Es steckt viel Arbeit dahinter, aber es war ein schöner Sommer und wir bekamen nur positives Feedback. Das macht Freude und motiviert!“

Für die Gemeinde ist die Kooperation mit der Caritas ein Doppelgewinn: Einerseits hat man einen verlässlichen Pächter gefunden, andererseits haben zehn Menschen mit Behinderung Arbeit bei ihrem Wohnort bekommen.