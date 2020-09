Er moderierte, als hätte er nie etwas anderes getan – der junge Bürgermeister von Nappersdorf-Kammersdorf, Martin Eckl, schupfte das Prozedere rund um die Segnung der neuen Brunnenanlage in der Dürnleiser „Königlichen Kellergasse“.

Der Dürnleiser Winzer bedankte sich bei diesem Dorffest in erster Linie beim Kammersdorfer Alfred Binder, der unzählige Stunden für die Herstellung von Brunnen und Sitzbank aufgewendet hat, die er kunstvoll mit Sprüchen verzierte.

Natürlich gab es rund um die Entstehung viele fleißige Hände, die mithalfen, dass dieser Ort nun mit der Weinstraße-Weinviertel-Tafel „Geheimtipp“ bedacht wurde.

Kellergassenführerin Ilse Gritsch hob nicht nur die Besonderheit der „Königlichen Kellergasse“ hervor, sondern auch die Gastfreundschaft der Kellerbesitzer. Denn oft heißt es: „Wollts was trinken? Kommts eina“ – und das gleich für eine ganze Gruppe.

Dichterin Schöffl-Pöll weckte Brunnengeister

An diesem Ort werden Kellergassenkultur und Mundart gelebt. Den Beweis dafür trat die Hollabrunner Autorin Elisabeth Schöffl-Pöll mit einer eigens für die Segnung verfassten „Ode an den Brunnen“ – die sie natürlich gewohnt launig vortrug – an. Dabei wurden auch erfolgreich die Brunnengeister geweckt und wurde Wasser verschüttet, „damit alles so leicht gehe, wie das Wasser fließt“.

Der gottvolle Segen kam von Pater Augustinus, der unter den Gästen seinen einstigen Lehrer, Mühlenprofessor Otto Schöffl, entdeckte und mit ihm auf alte Zeiten anstieß.

Den feierlichen Abschluss bildete der Volkschor zu den Klängen der Landeshymne. Nach der Grill-Parade durch Ripperl-König Franz Ernst wurden lautere Töne angeschlagen. Dazu setzte sich Altbürgermeister Gottfried Pompe ans Schlagzeug und Eckl unterstützte die Blasmusiker der Musikkapelle Großharras.

Damit nicht genug: Vizebürgermeisterin Maria Kappe musste ans Pult, dirigierte konzentriert den Klangkörper und lud schließlich zum Mitklatschen ein. Im Anschluss nahmen einige Oldtimertraktoren Aufstellung und komplementierten das Erscheinungsbild der prämierten Kellergasse auf besondere Weise.