Seit 1984 Großer Ansturm auf erstes Adventtreff-Wochenende in Hadres

Lesezeit: 3 Min NR NÖN Redaktion

V or 38 Jahren hat alles mit etwa zehn Standln begonnen. Heute bekommen die Besucher des Hadreser Adventtreffs Produkte von 75 Ausstellern geboten. Am Wochenende geht das Spektakel in die zweite Runde.