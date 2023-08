Seit 25 Jahren Kindertenniswoche in Seefeld-Kadolz feiert Jubiläum

Ein Gruppenfoto mit den Teilnehmern nach Abschluss der Kindertenniswoche durfte nicht fehlen. Dabei waren auch Bürgermeister Peter Frühberger (hinten, 3.v.l.), Obmann Matthias Leitner (hinten, l.), Viktoria Seidl von der Raiffeisenbank Seefeld-Hadres und das Trainerteam. Foto: Romana Schuler

S eit 25 Jahren haben die Kinder in den Ferien Spaß am Tennisplatz. Einer, der von Anfang an bei dieser Kindertenniswoche dabei war, ist Trainer Helmut Huber. Jetzt beendete er seine Laufbahn als Trainer. „Irgendwann ist eben Schluss“, sagt er.