„Nur einmal im Leben“: Nach 40 Jahren blüht Agave in Ravelsbach

Bei Renate und Benedikt Murhamer in Ravelsbach ist es gerade so weit. Eine Königsagave vor dem Wohnhaus am Parkweg hat zu blühen begonnen. „Ein ganz seltenes Ereignis“, weiß Renate Murhamer. „Solche Agaven blühen nur einmal in ihrem Leben. Nach dem Verblühen sterben die Pflanzen ab.“ Einzige Möglichkeit, die Agave zu erhalten, wäre die Verwendung der Samen aus der Blüte. So könnten neue Agaven herangezogen werden.

Die Agave selbst ist fast 40 Jahre alt. Die frühere Gemeindeamtsbedienstete hat das Prachtstück immer besonders gehegt. So wie all die anderen Kakteen, die im Garten vor dem Wohnhaus ihren Platz gefunden haben. So kann man hier auch einen sogenannten „Schwiegermutterstuhl“, eine besonders große Kakteenart, bewundern.

Noch steht die rund vier Meter hohe Agave neben dem Balkon des Murhamer'schen Hauses. Gesichert durch ein Leinenband gegen mögliche Sturmböen, die den relativ dünnen Stamm leicht knicken könnten.