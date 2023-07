Vandalismus in Hollabrunn: „Die Entwicklung ist positiv“

Manche User taten damals ihrem Ärger über die Zerstörungswut via Facebook-Postings kund. Doch heuer hab es keine schweren Sachbeschädigungen gegeben, berichtete Rausch. Die Brandserie aus 2021 sei lückenlos aufgedeckt worden, entstandene Schäden seien instandgesetzt werden. Die Entwicklung, was Vorfälle im Motorikpark, bei der Reblaus oder im Funpark betrifft sei erfreulich. „Durch unseren Wachdienst konnten einige Delikte verhindert werden“, so Rausch.

Dass nicht alles rosig sei, erwähnte SPÖ-Gemeinderat Erich Wally. Es gebe immer noch zu viele Sachbeschädigungen im Motorikpark. Diesebezüglich erwägt der mit den Sicherheitsaspekten befasste Arbeitskreis rund um Alexander Rausch die Installation von Scheinwerfern mit Bewegungsmeldern. Diese wurden aus Stromeinsparungsgründen noch nicht realisiert. „Der Arbeitskreise braucht Zahlen und Fakten, um hier weitere Überlegungen anzustellen“, sagt der Sicherheitsgemeinderat.

Im Herbst dieses Jahres soll es überdies ein Vernetzungstreffen mit Blaulichtorganisationen und Schulen geben, um Präventionsmaßnahmen bezüglich Gewalt und Sucht zu erarbeiten. Den Mitgliedern des Arbeitskreises dankte Rausch herzlich für die tolle Zusammenarbeit.