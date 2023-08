Bezirk Hollabrunn: Der Wolf ist da! „Seit Tagen kein Wild zu sehen“

Jagdleiter und Hegeringleiter wurden ebenso informiert wie die „Nachbarn“ in Niederfladnitz und Merkersdorf. Risse seien keine festgestellt worden, allerdings, so Thaler: „Wir sehen seit Tagen kein Damwild, Rehwild, Hasen etc. in unserem Revier. Jetzt kennen wir die Ursache. Das ist eine Entwicklung, mit der wir langfristig leben müssen.“

Insgesamt sei das schon unerfreulich, weil die Revier entwertet würden, meint der Waidmann. Er sehe die Sache trotzdem entspannt, hätte aber auch nicht dagegen, wenn die besonders strenge Wolfsverordnung in Niederösterreich ein wenig aufgeweicht und an Regelungen „wie in Salzburg“ angepasst werden würde, um eine Entnahme von Problemwölfen zu vereinfachen. Ein befreundeter Jäger aus Allentsteig hätte berichtet, dass das Mufflonwild dort vom Wolf ausgerottet wurde und es derzeit viele Verluste beim Rotwild-Nachwuchs gebe.

Der Wolf ist ja schon länger da, sieht Hegeringleiter Manfred Schrenk die Sichtung hier im Grenzbereich zu Tschechien gelassen. Große Auswirkungen auf die Jagd sieht der Riegersburger nicht. „Wir müssen damit leben.“