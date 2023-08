Wolf lief Landwirt vor die Linse: „Wir müssen damit leben“

„Unter Tags ist es eher eine Seltenheit, dass man den Wolf so zu sehen bekommt“, sagt Hardeggs Bürgermeister Friedrich Schechtner, der mit dem Landwirt sprach, der das Foto aus nächster Nähe aufgenommen hatte. Mehrere Leute hätten das Tier beobachtet. Jagdleiter und Hegeringleiter wurden ebenso informiert wie die „Nachbarn“ in Niederfladnitz und Merkersdorf. Risse seien keine festgestellt worden, allerdings sei bemerkt worden, dass in diesen Tagen kaum Damwild, Rehwild, Hasen etc. im Revier zu sehen waren.

Insgesamt sei das schon unerfreulich, weil die Reviere entwertet würden, meint ein Waidmann. Er sehe die Sache trotzdem entspannt, hätte aber auch nichts dagegen, wenn die besonders strenge Wolfsverordnung in Niederösterreich ein wenig aufgeweicht und an Regelungen „wie in Salzburg“ angepasst werden würde, um eine „Entnahme“ von Problemwölfen zu vereinfachen.

Der Wolf ist ja schon länger da, betrachtet Hegeringleiter Manfred Schrenk die Sichtung hier im Grenzbereich zu Tschechien ebenfalls gelassen. Große Auswirkungen auf die Jagd sieht der Riegersburger nicht: „Wir müssen damit leben.“