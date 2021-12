Sieben Atemschutztrupps legten Prüfung ab

Zwei Jahre haben sie geübt, mehrmals wurde die Prüfung aufgrund der Corona-Bestimmungen verschoben: „Jetzt durften wir im Unterabschnitt Göllersdorf endlich zur Ausbildungsprüfung Atemschutz in Großstelzendorf antreten“, ist Wolfgang Poisinger, der im Unterabschnitt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, froh.

Der Großstelzendorfer Kommandant Klaus Schüller motivierte die FF-Mitglieder immer wieder zu kleineren Übungen, um gerüstet zu sein, wenn die Prüfung möglich ist.

Neben den Kameraden der FF Großstelzendorf stellten sich auch Feuerwehrmitglieder aus Eitzersthal, Göllersdorf und Untergrub der Prüfung. Sieben Trupps legten die sogenannte „APAS“ positiv ab. Zwei Trupps traten in Bronze, einer in Silber und vier in der Kategorie Gold an.

Prüfungs-Team nahm sich kurzfristig Zeit

Die Kameraden hatten einige Stationen erfolgreich zu bewältigen: Überprüfung des Atemschutzgerätes und Ausrüsten mit Atemschutz außerhalb des Fahrzeugs; Personensuche in einem verrauchten Raum; Vorgehen mit einer Löschleitung über eine Hindernisstrecke; Einsatzbereitschaft herstellen sowie eine Wissensüberprüfung (Gruppenkommandant).

„Wir bedanken uns beim Prüferteam rund um Martin Winalek, dass es sich für uns kurzfristig nach Weihnachten Zeit genommen hat“, sagt Poisinger.

Abschnittskommandant Markus Zahlbrecht, sein Stellvertreter Christian Holzer und Göllersdorfs Bürgermeister Josef Reinwein nahmen sich ebenfalls Zeit, um sich von den Leistungen der Kameraden und einer Kameradin persönlich zu überzeugen und die Abzeichen zu überreichen.

Bei der Ausbildungsprüfung Atemschutz wurden zehn Mal Bronze, drei Mal Silber und elf Mal Gold erreicht.

Abzeichen in Gold

FF Großstelzendorf: Florian Reinwein, Benjamin Riedl, Franz Riedl und Wolfgang Poisinger

FF Eitzersthal: Markus Raschbauer, Daniel Wasner, Martin Goll und Michael Hirn

FF Untergrub: Martin Baumgartner, Josef Schirmböck und Martin Schirmböck

Abzeichen in Silber

FF Großstelzendorf: Robert Mitterhauser

FF Göllersdorf: Maximilian Schubert und Fabian Zehetmayer

Abzeichen in Bronze