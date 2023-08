Ausstellung in Hadres: Wann ist ein Ort ein sicherer Ort?

Die Ausstellung „(K)ein Ort“ im alten, unbewohnten Hanak-Haus mit der Hausnummer 281 in Hadres wurde eröffnet. Das Künstlerkollektiv „PIKT“ setzt sich in den Arbeiten interdisziplinär mit den Themen Flucht, Grenze, Grauen, Vergänglichkeit und Vergessen sowie Hoffnung auseinander.

Ideengeberin und Veranstalterin der Schau ist Künstlerin Lizzy Mayrl, die, wie die ausstellenden Künstlerinnen Ursula Bast, Theresa Gschandtner, Christiane Spatt, Johanna Tatzgern, Ursula Tscherne und Romana Weilguni, gleichfalls aktives PIKT-Mitglied ist. Mit unterschiedlichen Medien wie Fotografie, Video, Malerei, Grafik, Installation und Performance wird das Ausstellungskonzept im Hanak-Haus erfüllt. Das verfallene Haus kann als Sinnbild für die Vertreibung der deutschstämmigen Bevölkerung an der niederösterreichisch-südmährischen Grenze gelten.

Künstlerin interpretierte Materialien aus der Vergangenheit neu

Eine Woche lang arbeiteten die Künstlerinnen gemeinsam und besuchten auch das einstige südmährische Dorf Gerstenfeld/Ječmeniště. Heute ist Gerstenfeld ein verlassener, zerstörter Ort. Die Künstlerinnen haben dort eine Gemeinschaftsarbeit aus einem großen Stoffstück geschaffen. Dabei wurden Fundstücke aufgelegt und mit Cyanotypie-Technik belichtet, sodass am Ende alles, was nicht abgedeckt worden war, blau erschien und die aufgelegten Objekte weiß blieben.

In der Installation „Staub“ von Johanna Tatzgern, die in der ehemaligen Küche des Hauses gezeigt wird, geht es darum, Verstaubtes sichtbar zu machen. „Mein Interesse ist, mich an das Vorhandene anzunähern“, erklärt Tatzgern. Sie will vorhandene Materialien aus der Vergangenheit neu interpretieren. Am Herd fallen etwa virtuelle Gerstenkörner herab.

In den Arbeiten „Würde und Scham“ von Ursula Bast sowie „… leg deinen Kopf zu mir“ und „verwurzelt“ von Ursula Tscherne werden persönliche Erinnerungen der Großeltern aufgearbeitet, die das Kriegsgeschehen im Zweiten Weltkrieg miterlebten oder sogar mit dem verbrecherischen Regime der Nazis kollaborierten.

Berührender Briefwechsel der Großeltern während des Krieges

„Es wurde in unserer Familie nie über die Vorgänge in der NS-Zeit und die Rolle der damals lebenden Familienmitglieder gesprochen“, sagt Bast, deren Großeltern in der Heilanstalt Mauer-Öhling tätig waren. Dort wurden in dieser Zeit rund 2.700 Menschen getötet. Tscherne präsentiert eine Audioinstallation über den berührenden, nahezu poetischen Briefverkehr ihrer Großeltern in den Kriegsjahren von 1942 bis 1945.

Bei Lizzy Mayrls Rauminstallation „Lichtblick“ betritt man einen komplett abgedunkelten Raum, nur durch zwei kleine Löcher in der Außenmauer dringt ein Lichtstrahl ein. „Was hält uns am Leben, wenn rundherum alles zusammenbricht, wenn die Dunkelheit überhandnimmt?“, fragt die Künstlerin die Besucher.

Theresa Gschandtner bindet Räucherbündel mit heilenden Kräutern wie Johanniskraut, Beifuß und Schafgarbe. Diese hätten beruhigende und reinigende Wirkung. Dazu schreibt sie ein Graffito auf die Kalkwand: „Wenn wir keine Zuflucht finden, was wird dann werden?“

Erinnerungen werden konserviert

Die Installation „Was bleibt“ von Christiane Spatt besteht aus Fotografien, Bodenfliesen, Malerei und einer Fahne aus Spitzentüchern. „Momente sind festgehalten in Fotografien, mit dem Wunsch Erinnerungen zu konservieren.“ Aber mit der Zeit lösen sich die Zusammenhänge auf, die Deutungen wandeln sich. „Die Fahne nimmt Bezug auf die Geschichte des Hauses, auf das durch Krieg im Namen von Nationen entstandene sinnlose Leid“, sagt die Künstlerin.

In der Scheune verwendet Romana Weilguni vorgefundene alte Holzschränke für ihre Installation „Safe Space / Safe Place – Der sichere Ort“. Sie hat acht ihr vertraute Menschen gefragt, was Sicherheit für sie bedeutet. Jeder davon konnte ihr für die Ausstellung einen Gegenstand oder eine Fotografie mitgeben, um die alten Schränke zu befüllen und selbst Teil der Ausstellung zu werden.

Die Ausstellung treffe auf reges Interesse. Zur Eröffnung kamen unter anderem der ehemalige Vizepräsident der österreichischen Nationalbank Manfred Frey, der als Kind mit seiner Familie selbst vertrieben wurde, Brigitta Appel vom Südmährermuseum in Laa an der Thaya und Hans Hawle von der Bacher-Runde Zellerndorf.