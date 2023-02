"Gut Pfad!" Große Ehre für Hollabrunner "Micky" Zecha

Vor Kurzem wurde Heinrich Zecha, in Pfadfinderkreisen „Micky“ genannt, die höchste Auszeichnung der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs (PPÖ) von Hofrat Helmut Salat feierlich überreicht. Der Hollabrunner wurde damit nicht zuletzt für seinen Einsatz für das neue Pfadfinderheim am Hubertusweg gewürdigt.

Der 77-Jährige, der 1958 sein Pfadfinderversprechen abgelegt hat, machte alle nur möglichen Stationen eines Pfadfinders durch, war von 1991 bis 2022 Altpfadfinderobmann und ist jetzt Kassaprüfer. Sein Leben ist mit Auszeichnungen gepflastert. 1986 erhielt er das erste Ehrenzeichen der PPÖ, 1979 folgte das Ehrenzeichen der PPÖ in Bronze, 1982 in Silber und 1986 in Gold. Im Februar 2010 erhielt Heinrich Zecha schließlich das Landesehrenzeichen in Gold.

Beim Heimumbau in der Robert Löfflerstraße stach der begeisterte Pfadfinder besonders hervor, bis er nun die höchste Auszeichnung der PPÖ entgegennehmen konnte, die nur dreimal jährlich vergeben wird. Stillstand ist nun keineswegs angesagt. So konnte der vielfach Geehrte bereits beim ersten Jour fixe des Jahres, der von Obmann Rainer Wunderl initiiert wurde, einen Überblick aus seinem großen Fundus an Videos und Fotos über das Pfadfindergeschehen einst und jetzt geben. -esp-

