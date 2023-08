Im Retzer Wohnquartier duftete es nach Pizza und Mohnnudeln

Am Speiseplan standen eine Kohlrabicreme mit Spiegelei, eine klare Gemüsesuppe mit hausgemachten Nudeln, selbstgemachte Pizza mit allerlei obendrauf und als süßer Abschluss wurden Mohnnudeln mit Himbeeren zubereitet. „Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und konnten ihre selbstgemachten Gerichte an Ort und Stelle verkosten“, freuten sich Christa Widhalm und Claudia Mayr über den Eifer der jungen Köche. Bürgermeister Stefan Lang dankte den Initiatorinnen für ihre Mitarbeit beim beliebten Ferienspiel.

Die nächste Station ist übrigens die Musikschule Retz, wo am Samstag, 5. August, eine musikalische Wanderung unter dem Titel „Auf der Suche nach den Retzer Wichteln“ stattfindet - organisiert von der Stadtkapelle Retz. Treffpunkt ist um 9 Uhr bei der Musikschule. Mitzubringen ist ein kleiner Rucksack mit Trinkflasche, festes Schuhwerk und je nach Wetterlage ein Sonnen- oder Regenschutz. Eine Anmeldung ist unter 0664/73161018 oder via Mail an anna.ulrich@gmx.net möglich.