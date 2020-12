Endlich war es so weit: Am 14. Dezember um 9 Uhr öffnete die neue Praxis. Erst vor einer Woche wurden die 175 m 2 großen Ordinationsräumlichkeiten in Anwesenheit von Bürgermeister Josef Fürnkranz, Vizebürgermeister Erich Greil und den ausführenden Firmen ganz offiziell an Mediziner Bernhard Grusch übergeben.

Von der Planung bis zur Fertigstellung sind zwei Jahre vergangen. Fürnkranz dankte Altbürgermeister Karl Weber, der mit Weitblick den Bau der Ordination in die Wege geleitet hatte, weshalb Hadres jetzt über die modernste Ordination im ganzen Pulkautal verfügt.

Als Berater für die Einrichtung zogen Jasmin und Bernhard Grusch den Kärntner Architekten Ferdinand Vasek heran, der als ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet gilt. „Er gab uns etliche Hinweise, die sich als sehr sinnvoll erwiesen haben“, erzählten die beiden. Die Kosten der Praxiseinrichtung, die sich auf rund 100.000 Euro belaufen, seien eine sinnvolle Investition für die Gemeinde.

Die Ordination bietet medizinisch wesentlich mehr als übliche allgemeinmedizinische Praxen, was gerade am Land ein großer Vorteil sei. Man könne durchaus von einer „Ordination plus“ sprechen, so Grusch, der nicht nur Allgemeinmediziner, sondern auch Internist ist.

Zentral wichtig war ihm, ein Labor zu haben, um Blutbilder auswerten oder aktuelle Herzwerte und vieles mehr gleich in der Praxis messen und prüfen zu können. Neben dem klassischen Ordinationsraum gibt es eine Hausapotheke und einen gesonderten Raum für Patienten, die Infusionen benötigen. Weiters stehen Sozialräume für das Ordinationsteam mit Teeküche und Dusche/WC zur Verfügung.

Fazit von 2020: „Es war wirklich anstrengend“

Zusätzlich wurde eine Notfallordination eingerichtet, die mit einem Extra-Eingang für die Anfahrt eines Rettungswagens ausgestattet ist. An einen großen Empfangsbereich mit drei Schaltern schließt der Warteraum an, in dem entsprechend der Jahreszeit ein Weihnachtsbaum erstrahlt. Bei der Einrichtung wurde auf gute Lichtführung mit viel Tageslicht sowie auf die Farbwahl geachtet.

In Abstimmung mit den Möbeln wirken die Praxisräume sehr elegant, wobei auf Funktionalität ebenso viel Wert gelegt wurde. „Rückblickend müssen wir sagen: Es war wirklich anstrengend – im Oktober die Eröffnung der Praxis in Seefeld-Kadolz, dann die Sache mit Corona. Da wir auch schulpflichtige Kinder haben, war das eine Extra-Herausforderung. Aber wir haben das doch alle gut überstanden“, schmunzelte der Arzt.