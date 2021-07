Die gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp GesmbH investiert am Sitzendorfer Klosterplatz 3,8 Millionen Euro. Am Areal des ehemaligen Klosters fand nun der Spatenstich für 23 Wohneinheiten in der Größe von 48 bis 80 Quadratmeter statt.

Seitens der Marktgemeinde Sitzendorf begrüßte Bürgermeister Martin Reiter die Ehrengäste zur Spatenstichfeier. In seinen Begrüßungsworten ging der Ortschef auf die Geschichte des historischen Platzes ein: Das Kloster wurde im Jahre 1887 durch die „Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul“ gegründet. Bereits 1891 entstand eine Kapelle mit einem Zwiebelturm.

„Heute sage ich Danke, dass auf diesem zentralen Platz gemeinnützige Wohnungen entstehen.“ Bürgermeister Martin Reiter erläuterte die Vergangenheit des Ortes

„Beim Abbruch wurde dieser Turm erhalten und für die Wiedererrichtung hat der Dorferneuerungsverein einen Förderpreis erhalten“, schilderte Reiter und führte aus: „Schon 1924 entstand aus einem privaten Kindergarten ein Landeskindergarten, der bis 1998 auch als solcher geführt wurde.“

Vor zehn Jahren mussten wegen fehlender Ordensschwestern das Kloster und das Kinderheim gesperrt und verkauft werden.

„Heute sage ich Danke dem Bauträger und der Immobilienverwertung Wien-Süd sowie dem Land Niederösterreich, dass auf diesem zentralen Platz gemeinnützige Wohnungen entstehen“, betonte das Gemeindeoberhaupt.

Leistbares Wohnbaus im ländlichen Raum wichtig

Anschließend erläuterte der Geschäftsführer der Baugesellschaft, Christof Anderle, einige Details zum Projekt und stellte die ebenfalls vor Ort vertretenen bauausführenden Firmen vor.

In seiner Festrede betonte Landtagspräsident Karl Wilfing die Bedeutung des leistbaren Wohnbaus für den ländlichen Raum. Am Spatenstich nahmen auch Landtagsabgeordneter Richard Hogl, Vizebürgermeister Florian Hinteregger und Gemeinderat Michael Fahn teil.