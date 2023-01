Eislaufplatz teuer, aber bestens frequentiert

Knapp eine halbe Stunde, nachdem der Eislaufplatz in Sitzendorf geöffnet hat, ist der Parkplatz voll – ebenso wie die Eisfläche und die Kantine. Dieser Anblick freut Bürgermeister Martin Reiter, vor allem, weil er immer die enormen Stromkosten im Hinterkopf hat: „Bei diesen Temperaturen brauchen wir in der Woche 3.000 bis 4.000 Euro für den Strom“, sagt er im NÖN-Gespräch.

Altbürgermeister rät: „Schau nicht hin!“

Das ist dreieinhalb Mal so viel wie noch im Dezember. „Schau nicht hin!“, rät ihm Altbürgermeister Leopold Humer schmunzelnd, der sich ebenfalls mit seiner Familie auf dem Eislaufplatz tummelt.

Die Kunsteisbahn feiert in der kommenden Saison ihr 30-jähriges Bestehen. 2018 wurde die Kälteanlage erneuert, die Gemeinde investierte etwa 250.000 Euro. „Wir haben bewusst eine teurere Anlage gewählt, um den Betrieb nachhaltig zu gestalten“, erklärt der Bürgermeister. Als Kältemittel wird Ammoniak eingesetzt. Dieser sei weniger schädlich für die Erdatmosphäre.

Pro Saison flitzen hier 7.000 bis 9.000 Personen übers Eis – Schulausflüge während des Turnunterrichts nicht mitgezählt! „Heuer kommen wir an die 9.000“, weiß Reiter. Wenn um 19 Uhr Betriebsschluss ist, werde der Platz beinahe täglich für Eishockey und Eisstockschießen genutzt.

Eisdisco am 21. Jänner

Ein nächstes Event ist die Eisdisco am 21. Jänner (ab 17 Uhr). „Bei der letzten Eisdisco am 7. Jänner war der Platz gesteckt voll“, erinnert sich der Bürgermeister, der hofft, dass es bis 21. noch kälter wird. Das geplante Kinderfaschingsfest am 28. Jänner findet nicht statt, weil am selben Tag in Roseldorf ein Kinderfest stattfindet. „Innerhalb der Gemeinde soll es keine Konkurrenzveranstaltungen geben“, erklärt Reiter.

Im Sommer wird der Platz übrigens ebenfalls genutzt: Da wird er an den Tennisverein verpachtet. Über den Kühlmatten befindet sich dann Kunstrasenbelag, der mit Sand aufgefüllt wird.

