Emotionaler Abschied von Pfarrer Nicolaas Janssens

Es war eine emotionale Abendmesse am Samstag in der Pfarrkirche in Sitzendorf. Pfarrer Nicolaas Janssens wollte in seiner bescheidenen Art nur einen Wortgottesdienst zu seinem Abschied. So beschrieb ihn Vikariatsrätin Monika Büger bei der Agape danach.

Zwölf Jahre lang war der gebürtige Belgier Janssens Pfarrer in Sitzendorf. Jetzt geht er für ein Jahr in seine Heimat, wo er seine Mutter betreuen will. Zum Pfarrverband Sitzendorf kommen ab 1. September noch die Pfarren Röschitz und Stoitzendorf hinzu. Die Arbeitsbelastung mit dann insgesamt elf Pfarren wäre dem Dechant zu viel.

„Das Schönste war das Erleben und die Begegnungen mit den Menschen“, erzählt der Geistliche im NÖN-Gespräch und verrät: „Ich gehe nach Belgien, aber ich werde hin und wieder in der Gegend sein; wie oft, das hängt vom Bischof ab.“ Sitzendorfs Bürgermeister Martin Reiter hofft, dass sich der Geistliche noch oft blicken lässt: „Für mich persönlich war Pfarrer Nicolaas ein Seelsorger, wie man ihn sich wünschen kann. Es ist mir sehr schwergefallen, dass ich ihn verabschieden musste.“

Diakon Josef Weidner und Pastoralassistentin Karin Putz traten ebenfalls aus Gründen der Arbeitsbelastung zurück. So verbleibt nur Kaplan Ndumbia Likomeno für ein weiteres Jahr im Pfarrverband Sitzendorf. Ganz anders sieht es bei Messner Josef Brunner aus.

Der Sitzendorfer ist schon 30 Jahre in seinem Amt. Wer am nächsten Sonntag die Messe in Sitzendorf hält, konnte er nicht sagen: „Ich weiß nur, dass die Einkleidung des neuen Pfarrers am 13. November ist. Wer es sein wird, entscheidet Bischofsvikar Stephan Turnovszky.“

