Weil der Kellerkatzenweg in Hollabrunn ja immer in Betrieb ist, ist er es auch jetzt – bis zuletzt zum Beine-Vertreten, nunmehr auch abstandsweise in Kleingruppen. Auf den gewohnten „Vollbetrieb“ müssen die Freunde der Freizeitattraktion in der Sitzendorfer Kellergasse allerdings noch warten.

Chipkarten an der Rezeption des Sport- und Seminarhotels gibt es derzeit nur Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, das Picknickkorb-Service ist ausgesetzt, das WC am Zehetplatz wegen Infektionsgefahr geschlossen.

„Wir haben einige Platzln gesäubert, die jungen Bäume gegossen und alle Termine bis Sommer abgesagt“, berichtet Kellergassen-Obmann Manfred Breindl, der froh ist, wieder ein wenig mehr Gesellschaft zu bekommen: „Wir freuen uns, dass es nun wieder möglich wird, im kleinen Kreis zu einem ungezwungenen Umtrunk zusammenzukommen – mit Abstand, versteht sich“, schmunzelt er.