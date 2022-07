Musikfestival hören:sitzendorf mit Mulatschag

Vollbild

Die Retzer Schauspielerin Sophie Aujesky läutete mit einem Text von Peter Turrini den Festivalmarathon am Freitag in Sitzendorf ein. Bürgermeister Martin Reiter, Festivalleiterin Johanna Doderer und Landtagspräsident Karl Wilfing lauschten dem Text aus professionellem Munde. Julia Smirnova, Wassim Ibrahim und Konstantin Mamaev nach der Uraufführung des Werks „etiamsi“ von Wassim Ibrahim für Violine und Cello bei der Matinee am Sonntag. Auch ein Fest der Generationen: Maria Doderer mit Enkeltochter bei der Lesung im Ráček-Keller. Die junge Mezzosopranistin Josipa Bainac konnte beim Eröffnungskonzert überzeugen.

