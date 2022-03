Wildschwein-Fan: Fleischer Patrick Neumann hat "Leidenschaft vom Opa"

Patrick Neumann (31) steht mit seinem mobilen Verkaufsstand in Ziersdorf und Ravelsbach. Er ist auf die Verarbeitung von Wildfleisch spezialisiert. Seine umgängliche, natürliche Art fällt sofort auf. Bis zu seinem 18. Lebensjahr lebte er im Tiroler Zillertal. Nun hat er sich mit seinem Fleischverarbeitungsbetrieb in der ehemaligen Fleischerei Hündler in Sitzendorf selbstständig gemacht. Vorne im Geschäftsraum verkauft die Firma Dachsberger. Die NÖN bat den im Waldviertel wohnhaften Jungunternehmer im Gasthaus Pfannhauser in Roseldorf zum Gespräch.

NÖN: Wie ist die Produktion in Sitzendorf angelaufen?

Neumann: Es ist viel Arbeit, aber es ist sehr schön, wenn man sein eigenes Produkt herstellt und selbst verkauft. Ich habe sogar schon einen tollen Lehrbuben. Eine Verkäuferin für den mobilen Verkaufsstand nehme ich auch noch auf. Von Dienstag bis Samstag hat mein Arbeitstag trotzdem zwölf Stunden. Die Nachfrage ist sehr groß. Aber ich verkaufe zum Beispiel auch Schweinefleisch, das ich aus Glaubendorf beziehe.

Wo verkaufen Sie Ihre Produkte?

Neumann: Ich schaue, dass ich die Orte anfahre, wo es keine Fleischhacker mehr gibt, wie Ziersdorf und Ravelsbach. Aber in Eggenburg und Tulln bin ich ebenfalls.

Was fasziniert Sie am Beruf des Fleischhauers?

Neumann: Ich habe die Leidenschaft von meinem Opa. Der war Fleischhacker in Tirol und hatte einen eigenen Betrieb. Es ist leiwand, hochwertige Qualität zu erzeugen; zum Beispiel die „Pfefferbeißer“. Die ist ähnlich dem Cabanossi, aber alles mit Wild. Das ist, wie wenn du Chips isst, da kannst du nicht mehr aufhören.

Wie unterscheidet sich Wildfleisch vom herkömmlichen Schweine- oder Rindfleisch?

Neumann: Das Fleisch vom Wild zeichnet sich durch feine Fasern aus, weil es viel Zeit zum Reifen hat. Der Stress der Tiere bei der Schlachtung bleibt aus.

Was ist Ihre Spezialität?

Neumann: Das Wildschwein ist mein Lieblingswild. Ich schlachte zwölf Stück pro Woche. Die Tiere bekomme ich zum Beispiel aus Rohrendorf bei Pulkau, Maissau und von Jägern aus dem Waldviertel. Und Gamsfleisch bekomme ich vom Großglockner von einem Aufsichtsjäger der Bundesforste.

Sie sind in Fügen in Tirol aufgewachsen. Jetzt wohnen Sie in Selbitz bei Rappottenstein im Waldviertel. Wie kam das ?

Neumann: Als ich 18 war, haben meine Eltern eine Landwirtschaft in Stoitzendorf gekauft. Durch die Liebe kam ich ins Waldviertel. Ich bin mittlerweile Vater von einem einjährigen Mädchen und einem dreijährigen Buben.

Was unterscheidet für Sie Niederösterreich und Tirol?

Neumann: Außer dass die Berge fehlen, fiel mir auf, dass die Tiroler stolzer auf ihr Bundesland sind. Das fällt mir hier in Niederösterreich nicht so auf.

Sie haben dann in Niederösterreich Ihre Fleischhauerlehre gemacht …

Neumann: Ich habe bei der Fleischverarbeitungsfirma Dachsberger in Gauderndorf gelernt und mit Auszeichnung abgeschlossen. Es hat mir sehr gut gefallen bei der Firma. Nach ein paar Jahren wollte ich aber etwas anderes machen.

Wenn man gerade nicht selber kochen will, gibt’s bei Ihnen auch etwas Fertiges?

Neumann: Ja, da habe ich Ragouts und Gulasch, die finden reißenden Absatz.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden