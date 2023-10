Wenn die Heilung streikt, rückt der Wundmanager an

Für Robert Schirrer war bald nach der Matura klar, wohin sein beruflicher Weg führen soll. Er engagierte sich beim Roten Kreuz und begann, Medizin zu studieren. Lange Wartezeiten für die Absolvierung des Praktikums ließen den heute 58-Jährigen im Jahr 1990 in die Pflege umschwenken. 20 Jahre lang bildete er beim Roten Kreuz in Tulln Sanitäter aus. Danach war der diplomierte Krankenpfleger in Retz bei der Caritas und betreute Senioren. „Dort hatten wir immer wieder Fälle von schlecht heilenden Wunden. Schlüsselerlebnis war ein Patient, bei dem wir es geschafft haben, dass eine besonders hartnäckig offene Stelle heilte“, erzählt der Schmidataler.

Seit knapp acht Jahren befasst sich Schirrer mit dem Wundmanagement und absolvierte zu diesem Thema diverse Ausbildungen. „Es gibt sehr schöne Erfolge, das ist eine klasse Geschichte.“ Er leitete bis März das Corona-Impfzentrum in Horn, hat sich nach dessen Schließung als mobiler Wundmanager selbstständig gemacht und ist für das Rote Kreuz Horn tätig.

Wundmanager sind diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekräfte mit intensiver Spezialausbildung, die sich nicht nur um die Versorgung von chronischen Wunden kümmern, sondern auch eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung der Patienten spielen. Sie erläutern den Betroffenen, wie die Wundbehandlung abläuft, und helfen bei der Umsetzung von Präventivmaßnahmen, wie Hautpflege und Ernährungsumstellung, um die Heilung zu beschleunigen.

„Wir sorgen dafür, dass die Heilung in Schwung kommt“

Ein besonderes Merkmal von Wundmanagern ist ihre intensive Ausbildung im Umgang mit modernen „Hightech-Verbandstoffen“. Sie sind in der Lage, Empfehlungen für die Verwendung dieser Verbandstoffe abzugeben, die oft verschreibungspflichtig sind. Angesichts der Vielzahl von Verbandstoffen auf dem Markt sei diese spezielle Ausbildung von entscheidender Bedeutung, schildert Schirrer. Er unterstützt insbesondere Menschen, die aufgrund ihrer Mobilitätseinschränkungen nicht in der Lage sind, eine stationäre Versorgung in Anspruch zu nehmen. „Manche Wunden heilen nicht mehr gänzlich, weil die nötigen Voraussetzungen für die Wundheilung nicht gegeben sind. Aber wir können gemeinsam mit den Patienten und den behandelnden Ärzten dafür sorgen, dass die Wundheilung in Schwung kommt und die Wunden langsam abheilen können“, sagt der Experte.

Der Vorteil des persönlichen Wundmanagers sei es, dass er den Verlauf der Heilung beobachten und gegebenenfalls die Art der Versorgung der Problemstelle anpassen kann. „Es gibt unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten, zum Beispiel medizinischen Honig“, erzählt Schirrer, das sei aber nicht für jeden Patienten geeignet.

