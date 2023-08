Kunst und Kultur im Keller: Das erste Dutzend ist heuer voll

Von 7. bis 10. September gibt es wieder Kultur und Kino in der Sitzendorfer Kellergasse. Die Keller Halmschlag und Leeb laden zu Eigenbau-Weinen und herzhaften Schmankerln rund um die Kellerkatze ein. Der Breindl-Keller indes beherbergt die Kultur: Anekdoten, Weltmusik, jüdischer Witz und ein Polt-Double werden in den vier Tagen den Kellerraum, abgesehen vom Publikum, bevölkern.

Kellergasse: „Mit der Bahn direkt erreichbar“

Organisator des Programmes ist der Hollabrunner Kellergassenverein. „Unsere Kellergasse grenzt unmittelbar an das Stadtgebiet an und ist sogar mit der Bahn direkt erreichbar“, lädt Obmann Manfred Breindl zu einem Besuch ein, was zu diesem Zeitpunkt wieder seine Richtigkeit haben wird. Es ist bereits das 12. Mal, dass die Veranstaltungsreihe „Kultur und Kino im Keller“ im Ambiente der Kellergasse über die Bühne geht.

Den Auftakt macht ein Altmeister der Anekdote, der frühere Friseur Ihres Vertrauens, Alfred Pfeifer. Ein schmales Bändchen seiner Erinnerungen veröffentlichte er bereits unter dem vieldeutigen Titel „Mehr als ein Friseur“, am 7. September um 19 Uhr gibt es „Neue alte Erinnerungen“ von Pfeifer. Die werden garniert mit musikalischen Schmankerln am Klavier von Wolfgang Förster. Die Einnahmen der Veranstaltung kommen dem Projekt „Ylvie“ zugute.

Vier Musiker ergeben das Quartett „Klangvierterl“, und das hat über 100 Werke unterschiedlicher Genres in seinem Repertoire, mit dem es bei „Kultur und Kino im Keller“ zu Gast sein wird. Foto: Klangvereinigung

Mit „Es wird a Wein sein …“ spielt am 8. September um 19 Uhr das Quartett „Klangvierterl“ mit neu arrangierter Wiener Weltmusik auf. Für Bernhard, den Primgeiger der Volksmusikgruppe, und Leopold Winkler wird der Auftritt ein Heimspiel. Leopold erhielt seinen ersten Musikunterricht in Blockflöte und Klavier an der Hollabrunner Musikschule. Später wechselte er zur Klarinette, an der ihn zuerst Martin Haslinger ausbildete. Bei Joachim Celoud setzte er sein Studium dann fort. Mit Gerald Mair und Dragoljub Brkic wird das Duo zum „Klangvierterl“.

Martin Neid wünscht bei „Kultur und Kino im Keller“ seinem – hoffentlich zahlreichen – Publikum „Mazel tov“, mit Klezmermusik, jüdischem Witz und mit Texten von oder über Franz Kafka. Foto: Martin Neid

„Mazel tov“, also „Alles Gute“ auf Jiddisch, heißt es bei Martin Neid am 9. September, 19 Uhr, mit jüdischer Melancholie, jüdischem Witz und Texten von und über Franz Kafka. Das Trio „Klavio“ – Julia Beckel, Judith Neid und Claudia Wenzel – wird die Lesung kongenial mit traditioneller Klezmer- und feiner Kammermusik begleiten. Der letzte Tag von „Kultur und Kino im Keller“, 10. September, beginnt zunächst um 14 Uhr mit einem Familiennachmittag in der Kellergasse.

Die Türen zu „Cattis Keller“ werden am 10. September ab 14 Uhr in der Sitzendorfer Kellergasse weit geöffnet sein. Dann können Kinder an drei Stationen erleben, wie Wein gemacht wird. Foto: Sigrid Scheuer

„Catti“, eine sehr junge Kellerkatze, zeigt kleinen und großen Kindern in ihrem Keller an drei Erlebnisstationen traditionelle Arbeitstechniken in der Kellerwirtschaft. Alpakas und Esel warten auf die kleinen Gäste, um mit ihnen eine Wanderung durch die Kellergasse zu unternehmen. Und wer dann immer noch Energie hat, kann sich bei „Tanz mit!“ – organisiert vom Union TanzTeam Hollabrunn – austoben.

Als „special guest“ wird Herbert Krautwurm am Kinotag des kleinen Festivals aus Seefeld-Kadolz anreisen. Auch er war Inspektor Polt, als Double von Erwin Steinhauer. Foto: Franz Enzmann

Am Sonntag um 18 Uhr ist traditionell Kinoabend bei „Kultur und Kino im Keller“. Diesmal steht ein besonderes Schmankerl auf dem Programm: „Polt muss weinen“ – die erste Folge der legendären Krimiserie aus der Feder von Alfred Komarek. Passend dazu wird Polt-Wein kredenzt und ein „special guest“ hat sich zu dem in Zusammenarbeit mit dem Filmclub Hollabrunn veranstalteten „Public Viewing“ angesagt: Herbert Krautwurm, der Erwin Steinhauer als Inspektor Polt gedoubelt hat. An allen Tagen gilt freie Platzwahl.