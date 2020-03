Zu einem blutigen Zwischenfall kam es am Donnerstag in der Justizanstalt Göllersdorf. Dort sind die sogenannten geistig abnormen Rechtsbrecher untergebracht. Ein Insasse schnitt sich ein Stück seines Penis ab.

Der Mann wollte sich die Vorhaut mit einem selbstgebastelten Skalpell abschneiden und sei dabei „extrem abgerutscht“, erfuhr die NÖN aus internen Kreisen. So extrem, dass sich der Insasse ein Stück seines Geschlechtsteils abgeschnitten hat. Dann habe er Panik bekommen und das Stück im WC entsorgt. Da er sehr viel Blut verlor, wurde der Insasse auf Anweisung des Stationsarztes ins Kremser Krankenhaus gebracht.

"Es bestand keine Lebensgefahr"

Der Patient ist im Wohnvollzug untergebracht, dort konnte er sich tagsüber frei bewegen. Aus Einwegrasierern habe er sich das Skalpell gebastelt. Das bestätigt Erich Huber-Günsthofer, der die Göllersdorfer Anstalt interimistisch leitet, im NÖN-Gespräch. „Es hat keine Lebensgefahr bestanden“, betont er. Nach der Erstversorgung durch einen Arzt der Anstalt wurde der Patient in der Urologie des Kremser Spitals operiert. Nach Krems wurde er deswegen gebracht, weil es dort eine gesperrte Abteilung gibt, die von der Justizanstalt Krems-Stein betreut wird.

„Es ist ein bedauerlicher Zwischenfall, so etwas gibt es leider bei Patienten, die nach dem Paragraph 21/1 eingewiesen sind“, spricht Huber-Günsthofer von psychotischen Schüben, die nicht zu verhindern seien. Der Patient könne voraussichtlich am Wochenende das Krankenhaus wieder verlassen.

„Er liegt noch immer in Krems auf einer gesperrten Abteilung“, berichtet auch FPÖ-Parlamentarier Christian Lausch, der selbst Justizbeamter ist, auf NÖN-Nachfrage. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. „Es ist ein trauriger Zwischenfall, aber leider nicht verhinderbar. Die Beamten in Göllersdorf trifft keine Schuld. Gott sei Dank kommt so etwas nicht oft vor.“