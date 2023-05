Hollabrunner Grüne brennen für die Energiegemeinschaften

Georg Ecker, Landtagsabgeordneter der Grünen aus Hollabrunn, freut sich auf den Infoabend in der Sparkassegasse 1 mit dem prominenten Gast, der das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz mitgestaltet hat. Neben einem allgemeinen Input über Energiegemeinschaften (EEG) wird sich dieser Abend - Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr - nicht zuletzt um erste Beispiele aus der Region drehen.

„Mit der EEG Hollabrunn ist bereits eine private Energiegemeinschaft in Betrieb. Die EEG Göllersbach soll in Kürze ihren Betrieb aufnehmen“, berichtet Ecker im Vorfeld. Schon länger mit einer etwas anderen Variante der Energiegemeinschaft aktiv sind die in Nappersdorf ansäßigen „eFriends“.

„Wir werden an diesem Abend verschiedene Aspekte der Energiegemeinschaften beleuchten. Letztlich ist es das Ziel, dass erneuerbare Energien auch in unserer Region stärker ausgebaut werden und somit regional verfügbarer, günstiger Ökostrom zur Verfügung steht“, betont der Hollabrunner Landtagsabgeordnete.

