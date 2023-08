Genüsslicher Rundgang durchs Pulkautal begeisterte alle

Wegen des schlechten Wetters am Wochenende wurden die neuen kulinarischen Delikatessen aus Weinviertler Weinbergschnecken nicht direkt auf der Schneckenfarm von Jessica Wyschka, sondern im nahe gelegenen Presshaus von Hans Reisinger in der Obritzer Kellergasse angeboten.

Jessica Wyschka nennt ihre in zweiter Generation gezüchteten Weinbergschnecken „Pulkautaler Knopf“ und lud zu Hofführungen durch die Schneckenzucht im Zuge der Sommer-Genusstour ein. Im Presshaus gab es Pizzaschnitten mit pikanten Salamis und Schnecken oder klassisch gratinierte Weinbergschnecken in Kräuterbutter und Schnecken-Ragout in Gläsern oder diverse Schneckenaufstriche, etwa mit Trüffel oder Knoblauch, zum Mitnehmen.

Zusätzlich stand eine große Auswahl an Weinen vom Weingut Josef Reisinger zur Verkostung und zum Verkauf bereit, unter anderem der neue Rosé Frizzante. „Der Erdbeergeschmack des Zweigelts kennzeichnet unseren Frizzante“, erklärte Winzer Reisinger.

Im Hof „Gutes aus Obritz“ von Walter Tanzer hatten sich gleich mehrere Aussteller versammelt: Barbara Obmann (Untermarkersdorf) mit Kräuterlikören und Kräutertinkuren, Monika Schwarz (Obritz) mit Honigprodukten, Bioweingut Himmelbauer (Untermarkersdorf) mit erlesenen Weinen, und „Gutes aus Obritz“ selbst mit Gewürzen und Pestos. Bei Interesse führte Tanzer die Besucher durch seine Verarbeitungsräume in der umgebauten Scheune, die jetzt die besten Voraussetzungen für Kühlung und Lagerung bietet.

In Untermarkersdorf konnte von den Gästen der „Göttinnen-Wermuth“ von Elisabeth Samsonow und Renate Ganser, hergestellt in Kooperation mit Bioweingut Himmelbauer, im neuen Gästehaus „Sonnenhof“ verkostet werden. Das Gästehaus „Sonnenhof“ wurde anlässlich der Genusstour eröffnet. Gaia Samsonow ist die Betreiberin, sie hat das alte Haus liebevoll umgebaut und saniert. Vier bis sechs Personen können dort in einem schönen Ambiente mit Garten übernachten.

Edelbrände vom Feinsten gab es bei der Familie Glanz in Alberndorf. Seit fünf Jahren steht dort eine moderne Brennerei. „Unsere Besonderheit ist, dass wir unsere eigenen Obstgärten haben und von Hand die Früchte ernten“, sagte Jürgen Glanz, der die Brennerei bereits in zweiter Generation betreibt. Dass dort seltene Früchte wie Quitte, Hagebutte oder Vogelbeere zu Edelbränden von höchster Qualität verarbeitet werden, wird durch zahlreiche Prämierungen bewiesen. „Heuer haben wir mit allen 22 eingereichten Edelbränden eine Medaille gewonnen, das hatten wir noch nie!“, freute sich Senior-Chef Robert Glanz, der die Besucher in den Lagerraum führte.