Gemeinderat Peter Loy, Sprecher der Hollabrunner Grünen, unterhielt sich mit der NÖN über die mangelnde Baumpflege und fehlende Visionen in der Stadt, über zu viel Parteipolitik und darüber, warum nicht jeder, der gute Arbeit vom Traktorsitz aus erledigt, diese auch auf einem anderen Sessel vollbringen kann.

NÖN: Mit welchen Themen kommen die Hollabrunner Bürger in den Sommermonaten zu Ihnen?

Peter Loy: Vom Freibad höre ich, dass sich die Badegäste eine Überdachung des Spielplatzes wünschen, die Kleinkinder brauchen Schatten. Außerdem wünschen sie sich eine Solardusche; vor allem, damit die Kinder nicht mit dem eiskalten Wasser abgeduscht werden müssen. Die Pflege der Bäume in der Stadt ist ein Thema. Beim neuen Teich wurden neue Bäume gesetzt, die jetzt schon wieder kaputt sind. Zumindest die Jungbäume sollten gegossen werden ... aber auf Kosten der Steuerzahler ist der Gemeinde kein Baum zu teuer.

„Die Baumpflege gehört in die Reihe der absoluten Fehlplanungen“

Die Baum- und Grünraumpflege liegt Ihnen persönlich am Herzen. Wo sehen Sie hier Probleme?

Die Baumpflege gehört in die Reihe der absoluten Fehlplanungen in Hollabrunn. Das Eschensterben wurde ja breitgetreten. Ich frage mich, wer bestimmt, wann Gefahr in Verzug ist. Die Bäume auf dem Weg zur Schule hatten schon vor der Sommerhitze dürre Äste und waren gefährlich. Bei der Begrünung der Stadt fehlt die Vision. Wir machen Grünräume, die wir haben, wie etwa den Wasserpark, kleiner, anstatt etwas aus ihnen zu machen.

In der Stadt finden viele Spatenstiche und Schlüsselübergaben statt. Kann Hollabrunns Infrastruktur mit der Schaffung an neuem Wohnraum mithalten?

Das muss man anders sehen. Ich bin einer der wenigen, die glauben, dass durch den Zuzug die Fußgängerzone wieder belebt werden kann. Wenn dort die Wohndichte stärker wird, ist es auch für Geschäfte einfacher, Fuß zu fassen. Im Einkaufszentrum gibt es das Gleiche wie überall anders auch, in der Fußgängerzone kann es individuelle Geschäfte geben.

Die Gemeinderatswahlen rücken mit 2020 in greifbare Nähe. Kann Hollabrunn wieder mit Ihnen rechnen?

Ich werde sicher kandidieren, ob als Listenführer, weiß ich noch nicht. Georg Ecker macht seine Sache sehr gut und wir haben auch einige andere Junge. Aber wenn sich Erwin Bernreiter wieder als Bürgermeisterkandidat aufstellen lässt, überleg’ ich, als Gegenkandidat anzutreten (lacht).

„Alles, was vom Land kommt, wird tadellos umgesetzt.“

Wie ist Ihr Verhältnis zum Bürgermeister? Nach seinem Schlaganfall hat er sich zurückgekämpft. Denken Sie, sein Gesundheitszustand hat Auswirkungen auf sein Amt als Stadtchef?

Ich glaube nicht, dass sein Gesundheitszustand etwas damit zu tun hat, was am Gemeindeamt passiert, das ist seine Amtsführung. Bernreiter ist der vierte Bürgermeister, den ich erleb’ und er ist der Einzige, der nicht zu Kompromissen bereit ist. Mir fehlt bei ihm die Vision, wie es mit Hollabrunn weitergehen soll. Es glaubt ja niemand mehr daran, dass wir eine Einkaufsstadt werden. Wir sollten das stärken, was wir haben. Bernreiter vergisst, dass ein Bürgermeister für alle da ist. Dazu gehört es eben, die Opposition anzuhören und nicht einfach drüberzufahren. In Hollabrunn wurde noch nie so parteipolitisch gedacht wie jetzt. Nicht alle Hollabrunner sind Mitglieder der ÖVP, daran muss der Bürgermeister denken. Wenn einer am Traktor sitzt und am Feld gut arbeitet, dann heißt das noch lange nicht, dass er sich auch im Bürgermeistersessel gut macht.

Sie sagen, es fehlt Hollabrunn bzw. dem Stadtchef an Visionen. Was meinen Sie damit?

Alles, was vom Land kommt, wird tadellos umgesetzt. Egal, ob Kindergarten oder Kreisverkehre. Es hapert bei der Umsetzung von eigenen Ideen – wenn es welche gibt. Wir wollen zum Beispiel Strom sparen. Dann müssen wir uns auch anschauen, wo der Verbrauch am höchsten ist. Und dort, wo die Gemeinde Photovoltaikanlagen braucht, könnte sie welche anbringen. Das passiert aber nicht.

Wie sieht’s mit der Zusammenarbeit der Fraktionen im Rathaus aus? Funktioniert sie?

Ich spreche mit allen, auch mit ÖVP’lern. Für mich gibt’s keine Gemeindepolitik. Wir sind, wie wir es im Eid gelobt haben, für die Bürger da. Darum bringe ich auch wenige Anträge ein, sondern mache im Vorfeld Vorschläge. Bis die umgesetzt werden, dauert es ... Es ist leider schwierig, zu arbeiten. Wenn der Vizebürgermeister Ja sagt, sagt der Bürgermeister Nein. Das führt zu einem Stillstand.