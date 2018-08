Johann Mareiner sitzt seit Dezember 2017 als parteiloser Mandatar im Hollabrunner Gemeinderat. Welche Themen die Bürger in seinem Umkreis beschäftigen, wie die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien läuft und wie es um seine politische Zukunft bestellt ist, erzählte er der NÖN im Sommergespräch.

NÖN: Welche Themen haben die Hollabrunner über die Sommermonate beschäftigt?

Johann Mareiner: Der Wasserpark ist natürlich ein spezielles Thema. Ich habe mit vielen gesprochen, die es schade finden, dass dort einige Parkplätze errichtet werden sollen. Es gibt aber auch andere, individuelle, Probleme. Zum Beispiel kam jemand zu mir, weil er seine Gartenhütte wegreißen sollte, obwohl schon alles geklärt war. Das konnte positiv erledigt werden, die Gartenhütte darf stehen bleiben. Es war zwar langwierig, aber jetzt ist alles gut.

In Hollabrunn entstehen gerade viele neue Wohnungen. Kann die Infrastruktur der Stadt mit dem Wachstum mithalten?

Gott sei Dank werden so viele Wohnungen gebaut. Wir bauen jetzt zwar einen neuen Kindergarten, aber ob der groß genug ist, wenn wir weiter so wachsen ... Das muss man in den nächsten Jahren im Auge behalten. Es wird ja nicht nur in der Stadt gebaut, sondern auch in den Katastralgemeinden. Sogar bei uns in Altenmarkt, wo sich die Füchse „Gute Nacht“ sagen, wird gebaut. Die Leute suchen einen Weg aus der Stadt und wollen aufs Land. Da sind etliche Junge dabei, die herziehen und Familien gründen.

„ Ich bin auf jeden Fall bereit und will weitermachen “

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien, die mit Ihnen im Gemeinderat sitzen?

Mit der ÖVP funktioniert die Zusammenarbeit spitze. Manchmal ist es etwas mühsam, weil man erst den zuständigen Stadtrat suchen und öfter nachfragen muss, bis etwas passiert. Aber wenn sie sich ein Problem anschauen, dann sind sie auch bemüht, das positiv zu erledigen. Wie zum Beispiel bei der Gartenhütte. Das hat auch gedauert. Mit der SPÖ und den Grünen funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut, auch mit der Liste Scharinger habe ich keine Probleme. Ich schätze Wolfgang Scharinger sehr, er hat viel politische Erfahrung. Auch mit der FPÖ werde ich, wenn es um die Sache geht, zusammenarbeiten. Wenn es um das Wohl der Bürger geht, bekommen alle meine Unterstützung.

Über Ihre politische Zukunft gab es nach Ihrer Trennung von den Freiheitlichen einige Spekulationen. Ein Andocken bei den NEOS und auch bei der ÖVP wurde Ihnen schon nachgesagt. Wie geht es tatsächlich politisch weiter?

Das wird sich in den nächsten Wochen ergeben. Nach der Trennung habe ich mich um meine Firma gekümmert, um die wieder auf die Beine zu stellen. Auch in meiner Familie war einiges los, die war mir in den letzten Monaten einfach wichtiger. Jetzt ist da alles unter Dach und Fach und ich werde jetzt schauen, wie es politisch weitergeht.

Kann Hollabrunn bei den Gemeinderatswahlen 2020 wieder mit Ihnen rechnen?

Ich bin auf jeden Fall bereit und will weitermachen. Ich bin sicher, es wird sich bald etwas ergeben, damit man wieder mit mir rechnen kann. In der letzten Zeit habe ich die verschiedenen Parteien aus dem Hintergrund beobachtet, um zu sehen, wie sie mit den Menschen umgehen, damit mir ein erneutes böses Erwachen erspart bleibt. Ich springe also sicher nicht ins kalte Wasser.

Einer, der ebenfalls von allen beobachtet wird, ist Bürgermeister Erwin Bernreiter. Er kämpfte sich nach seinem Schlaganfall wieder zurück ins Amt. Wie stehen Sie zu ihm und seinem Führungsstil?

Er ist geistig wieder voll da. Ich schätze und ehre, dass er so schnell wieder zurückgekommen ist. Das hat er gut gemeistert. Er muss jetzt vielleicht anders agieren und härter durchgreifen, weil, wie man ja überall hört, schon kräftig an seinem Sessel gesägt wurde. Da muss er sich jetzt wehren, wenn er weitermachen will. Das würde ich auch tun, wenn mir jemand meinen Platz streitig macht. Ich persönlich habe keine Probleme mit Erwin. Als er zurückgekommen ist, war es etwas schwieriger, weil man nicht wusste, an wen man sich wenden soll. Aber jetzt ist er wieder voll da, also wende ich mich an den Bürgermeister und nicht an den Vize. Das ist doch klar.