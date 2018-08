Die NÖN traf Wolfgang Scharinger, Chef der gleichnamigen Bürgerliste und längstdienenden Stadtrat in Hollabrunn, um über Zuzug, Gemeinderatswahlen und das „tiefschwarze Hollabrunn“ zu sprechen.

NÖN: Mit welchen Themen wenden sich die Bürger während der sommerlichen Hitze an die Liste Scharinger?

Wolfgang Scharinger: Die Hundezone ist leider das ganze Jahr ein Desaster, nicht nur im Sommer. Ab und zu kamen Beschwerden, dass das Wasser im Becken für die Kleinkinder im Freibad zu kalt ist. Wir sind aber keine Therme und heizen mit Sonnenenergie. Die neue Straße bei der HLW ist auch ein Thema. Es schaut so aus, als wäre der Gehsteig breiter und die Fahrbahn schmäler. Ein Radweg ist wieder nicht eingezeichnet! Es hat nicht den Anschein, dass auf die Radfahrer in der Bezirkshauptstadt ein Wert gelegt wird. Und das, obwohl der Bürgermeister und der Vize erst ein Foto bei dem Radgeschäft in der Fußgängerzone gemacht haben …

„Darum rennen uns die Massen nicht die Tür ein, aus Angst vor Grausamkeiten der ÖVP“

In Hollabrunn entsteht derzeit viel neuer Wohnraum. Wie kann die Infrastruktur mit diesem Zuzug mithalten?

Die Infrastruktur wird eine Katastrophe. Der neue Kindergarten, den wir jetzt bauen, wird in zehn, fünfzehn Jahren auch wieder zu klein sein. Und anderswo stehen die Kindergärten leer. Ich habe schon öfter vorgeschlagen, Bauplätze in den Katastralgemeinden für die Ortsbevölkerung, für die, die im Ort verwurzelt sind, zurückzuhalten. Ich habe mit einigen Ortsvorstehen gesprochen, die wären auch dafür. Ich werde in Zukunft nicht mehr mitstimmen, wenn wir Bauplätze an Ortsfremde vergeben und keine für die Jungend zurückhalten.

Die Gemeinderatswahlen, die für 2020 geplant sind, rücken näher. Kann die Stadt Hollabrunn wieder mit Ihnen rechnen?

Wenn meine Mitstreiter mittun, dann ja.

Wie schwierig ist es, neue Mitglieder für die Liste Scharinger zu finden?

Es gibt genug Sympathisanten. Aber die, die sich für andere Parteien interessieren, werden im tiefschwarzen – nicht türkisen, sondern schwarzen – Hollabrunn eingeschüchtert. Darum rennen uns die Massen nicht die Tür ein, aus Angst vor Grausamkeiten der ÖVP.

VP-Bürgermeister Erwin Bernreiter hat sich nach seinem schweren Schicksalsschlag wieder ins Amt zurückgekämpft. Sie zählen durch die Hochzeit ihrer Tochter zum Familienkreis. Wie beurteilen Sie die Situation?

Wenn die Wortmeldung wahr ist, dass er wieder belastbar ist, dann sehe ich das nicht so. Bei der letzen Gemeinderatssitzung war ersichtlich, dass er sich schwergetan hat. Er hat sich bei den Abstimmungen öfter vertan, sodass das Stimmvieh nicht gewusst hat, wann es die Hand heben soll. Zum Ende hin hat mehr der Vizebürgermeister die Sitzung geleitet als Bernreiter. Aber ich wünsche ihm, dass er wieder gesund wird. Ich bin mit Familie Bernreiter schon lange befreundet, nicht erst, seit meine Tochter mit dem Bruder des Bürgermeisters verheiratet ist. Ich kenne viele aus den Reihen der ÖVP schon von klein auf. Ich glaube nicht, dass einer jemandem persönlich etwas Schlechtes wünscht. Politisch ist das was anderes ... Es ist jedenfalls allein Entscheidung des Bürgermeisters, ob er politisch weitermacht.