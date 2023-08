Stadtkapelle Retz verwandelte Hauptplatz in Konzertsaal

Unter der Stabführung von Kapellmeister Thomas Wurm zog die starke Formation der Stadtkapelle Retz am Hauptplatz Retz ein. Obfrau Barbara Tiefenbacher begrüßte die zahlreichen Gäste und betonte, dem Wunsch eines Sommerkonzerts von Bürgermeister Stefan Lang gerne nachzukommen.

Lang bedankte sich bei der Kapelle und bat bei diesem Anlass einen verdienten Retzer vor den Vorhang. Einer, der sich jahrelang für die Retzer Stadtkapelle, für den SC Retz und ganz maßgeblich für die Erhaltung des „Reblaus-Express“ eingesetzt hat. Ein Mann, der sich nicht in die erste Reihe stellt, aber immer dabei ist, wenn Mitarbeit gefragt ist: Den Jubilar und Neo-Siebziger Helmut Greylinger! Die ganze Kapelle schloss sich spontan mit einem „Happy Birthday“ an.

Gratulation zum Siebziger: Obfrau-Stv. Alexander Krammer, Obfrau Barbara Tiefenbacher, Jubilar und Ehrenobmann des SC Retz, Helmut Greylinger, und Stefan Lang. Foto: Wolfgang Hanousek

Danach verwandelte die Stadtkapelle den Retzer Hauptplatz in einen Konzertsaal, aber mit einem wunderbaren Flair der Ungezwungenheit. Für die Bewirtung sorgte neben den bewährten Ausschenkern auch die Stadtkapelle Retz mit einem eigenen Stand - musikalische Leistung und kulinarischer Genuss auf hohem Niveau.

Apropos Niveau: Bei der Marschmusikbewertung in Göllersdorf wettete der Retzer Bürgermeister mit seinem Hardegger Amtskollegen Fritz Schechtner um eine großzügige Weinspende für jene Musikkapelle, die dort besser abschnitt. Doch beide Kapellen lieferten Höchstleistungen in ihrer Kategorie ab, darum beschlossen die Bürgermeister, beide Spitzenplätze mit Weinspenden zu belohnen. War es in Waschbach-Pleissing das Open-Air-Konzert vorm Musikerheim, so wurden die Retzer nach dem Konzert überrascht und konnten ihren Anteil am Gewinn in Empfang nehmen. Denn Lang und Schechtner sind sich einig: „Wir sind beide riesig stolz auf unsere Musikanten!“