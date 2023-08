„Fiddle Time“: Über die vier Elemente streichen

Die Streichertage der Musikschule Hollabrunn, die heuer mittlerweile zum achten Mal am Ende der Sommerferien abgehalten werden, haben sich etabliert. Von 28. August bis 1. September sind wieder alle Schüler der Musikschulen Hollabrunn, Retz, Eggenburg und Pulkautal, die ein Streichinstrument erlernen und gerne mit Gleichgesinnten musizieren möchten, eingeladen. Die „Fiddle Time“, wie sich die Veranstaltung nennt, findet im Kultur- und Gemeindehaus sowie in der Volksschule Breitenwaida statt.

Ensembleerfahrung bei der Orchesterarbeit

Geboten wird an den fünf Tagen so einiges. Fünf Referentinnen werden sich um die Musizierenden kümmern, wobei Paul Mittermayer mit seinem Fach Orchesterleitung die Möglichkeit bietet, Ensembleluft zu schnuppern und Orchestererfahrung zu sammeln. Auch Theaterpädagogik, geleitet von Veronika Hörmann, wird im Streichercamp angeboten. In den täglichen Theatereinheiten können die jungen Musiker ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die Elemente Wasser, Feuer, Erde, Luft zum Leben erwecken.

Von der Kreativität, der Arbeit an den Instrumenten und der Orchestermusik inspiriert, schreiben die Teilnehmer ihre eigenen Geschichten, die das Publikum mit Bühnenszenen durch das Abschlusskonzert führen werden. Das findet sozusagen als großes Finale der fünf Tage am 1. September, um 15 Uhr, in der Pfarrkirche in Breitenwaida statt. Unterstützt wird dieses Projekt übrigens vom Rotary Club Hollabrunn-Weinland.