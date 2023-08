Sommerkultur Hollabrunn „Gelacht und getanzt, geschunkelt, mitgesungen und gelauscht“

Keineswegs entmutigt blickt Rudi Roubinek auf sein erstes - verregnetes - „Festival der Kulturen“ in Hollabrunn; im Gegenteil: „Ich hatte große Freude.“ Foto: Management Rehling

D ie Stadtgemeinde als Veranstalter des „Festivals der Kulturen“ schmückte den Hof der Alten Hofmühle mit italienischen Flaggen, bot landestypische Köstlichkeiten an und ließ mit kleinen Zitronenbäumchen eben an das Land denken, wo diese laut Goethe „blühen“. Auch das Programm war gespickt mit Italianità, die Wolken aber voller Regen. Ein gelungener Neustart war es in jedem Fall.

Das erste „Festival der Kulturen“, das unter dem Motto „Viva Italia“ über die Bühne ging, ist Geschichte. Viermal gab's Italien-Feeling, mal in der Barockzeit, dann als Schlagerparty, auch als große Oper und schließlich in Form der berühmtesten Holzmarionette „Pinocchio“, den Rudi Roubinek „neu geschnitzt“ hat. Roubineks Engagement darf man schon nach dem ersten Jahr getrost als Gewinn bezeichnen. Als dreifacher Moderator und Performer des letzten Abends war er die sprichwörtliche Klammer des Festivals. Sommerfeeling negativ, Publikumsstimmung positiv Viel wurde geboten, nur gutes Wetter kann man halt nicht bestellen. Und ungnädig, wie die Regenwolken waren, hatten sie alle vier Tage fest im Griff. Die italienische Sommerparty musste damit ins Wasser fallen und alle Veranstaltungen nach innen verlegt werden. Entmutigen ließen sich weder Künstler noch Publikum von der Witterung. Oder wie Roubinek sein persönliches Fazit beschreibt: „Der Himmel hat zwar geweint, doch wir haben gelacht und getanzt, geschunkelt, mitgesungen und gelauscht… und natürlich Vino und Pasta genossen!“ Ein bisschen genauer wollte es die NÖN dann doch wissen und fragte bei dem Schauspieler und Autor nach, wie er das „erste Mal“ in Hollabrunn im Rahmen des Festivals empfunden hat. Über Spaß trotz Regens, das persönliche Highlight und ausbaufähige Sprachkenntnisse gab Roubinek bereitwillig, pointiert Auskunft. NÖN: Wie haben sich Ihre Italienisch-Kenntnisse verbessert? Rudi Roubinek: Jedenfalls ist mein Ehrgeiz wieder erwacht, diese wunderbare Sprache doch noch zu lernen. Gelegenheit dazu hab ich schon bald, meine Frau, die recht gut italienisch spricht, und ich bereisen demnächst „Bella Italia“… Hatten Sie - trotz des Wetters - Spaß am ersten "Festival der Kulturen"? Roubinek: Ich hatte große Freude, vor allem mit dem Mix: alte Musik aus Barock und Renaissance, Italo-Pop, große Oper und ein bisschen Literatur. Was war Ihr persönliches Highlight heuer? Roubinek: Eine wirklich witzige Nummer der Opernsänger: Thomas Weinhappel intonierte „O sole mio“, für einen Bariton eher ungewöhnlich. Kurz vor dem Refrain stürmte Tenor Arthur Espiritu auf die Bühne und schmetterte ihn nieder. In den darauffolgenden Sängerkrieg mischte sich plötzlich Sopran Heidi Manser ein und stahl den Herren die Show. Welche Sprache werden Sie als nächstes (nicht) lernen? Roubinek: Die Entscheidung fällen wir im Herbst. Ich glaube, ich werde für England plädieren: Diese Sprache beherrsche ich relativ gut und wir werden dann bestimmt sensationelles Wetter haben!