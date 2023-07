Sphärisches und Reminiszenz an Prince - das kann man sich nicht kaufen

Es ist Sommer. Es ist Anfang der Ferienzeit. Also - Zeit für das sommerliche Finale der Kulturmü'µ in Form eines Open Airs im Hof der Alten Hofmühle. Und wie zumeist mit besonderen musikalischen Gästen. Sakura Katsuura zum Beispiel, die im Bündnis mit der Lichttechnik der Natur zu stehen schien. Die schöne warme Abendstimmung, die sich zu Beginn anbahnte, unterstützte die sphärischen Klänge ihrer Kompositionen, die ihre Stimme und ihr Gitarrenspiel verströmten.

Wenn man von Anfang an verzaubert ist, das natürliche Licht mitspielt, und Musik in der Alten Hofmühle erklingt, dann könnte Sakura Katsuura am Werke sein. Foto: Margarita Motschka

Eine kongeniale Partnerin hat sie offenbar in der Multiinstrumentalistin Ines Kolleritsch gefunden, die sie an der Flöte, E-Gitarre, dem Keyboard und Synthesizer sowie mit Percussion und als Duett-Partnerin gesanglich begleitete. Kolleritsch war auch das Bindeglied zwischen den zwei Acts. Denn ihre Talente stellte sie der darauffolgenden Band und damit dem Frontman Joe Traxler ebenfalls zur Verfügung. Ist aber nicht so, dass sich Sakura und Traxler nicht auch aus musikalischen Projekten kennen würden.

Ein schönes, kleines Netz an künstlerischen Verbindungen, die das Team der Kulturmü'µ da an diesem Abend geknüpft hatte. Sieben ganz neue Kompositionen hatte Traxler mitgebracht in die Alte Hofmühle und erinnerte prompt an den seligen Prince - die Bühnenperformance eingeschlossen. Der ganzen Band und natürlich auch dem übersprudelnden Joe Traxler merkte man ihre Spielfreude und ihr musikalisches Vertrauen aufeinander an.

Wenn das nicht Leidenschaft, gute Show und ein Hingucker fürs Publikum ist: Joe Traxler live in Action beim Open Air im Hof der Alten Hofmühle, dem traditionellen Sommerausklang der Kulturmü'µ. Foto: Margarita Motschka

Unter den zahlreichen Besuchern genossen auch der Landtagsabgeordnete Georg Ecker und die Stadträtin Sabine Fasching den - laut den Künstlern - „hervorragenden Sound“ von Markus Testori und das - übereinstimmend - beeindruckende Licht, das Josef Freimbacher zauberte. International war man übrigens auch. Gäste aus Italien, Deutschland, Frankreich und Japan ließen sich von diesem Event anlocken.